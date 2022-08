Verkoeling in Peize!

MARUM – Het was weer een heerlijke zomerweek in Nederland. Waar het kwik op maandag en dinsdag nog rond de 22 graden lag, werd woensdag ruim 30 graden bereikt. En wat is er lekkerder dan water tijdens de hitte? Juist. Nóg meer water. Vele mensen zochten vanwege de hoge temperaturen verkoeling bij één van de zwembaden en waterplassen in de regio. Zo werd onder andere het zwembad Zomerbad Peize drukbezocht. Ook de vooruitzichten zijn fantastisch: de hele week blijft het prachtig zomerweer. Hoe mooi wil je het hebben in de vakantie?