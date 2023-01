Verkoop Meerzicht afgewend, eigenaren kopen park op

MATSLOOT – Afgelopen zomer werd bekend dat vakantiepark Meerzicht door EuroParcs zou worden overgenomen. De bewoners van de huisjes lieten het er niet bij zitten. Ze verenigden zich in Parkbelangen Leekstermeer en zochten naar allerlei manieren om EuroParcs dwars te zitten. Ook zochten ze de media op. En met succes, 30 december tekenden de huisjeseigenaren het koopcontract, waardoor ze nu eigenaar van het park zijn.

Dit ging overigens in goed overleg. Beide partijen kwamen tot het standpunt dat het beter is als het park in handen van de huisjeseigenaren komt. Ook heeft EuroParcs aangeboden om als adviseur en leverancier op te treden voor het park. Vereniging Parkbelangen gaat komend jaar met de gemeente en de provincie om tafel om te kijken hoe het park nog vitaler kan worden gemaakt dan het al is.