Verkunoleden bieden podium aan verwante kunstenaars

Tóch een Salon dit jaar

RODEN – De jaarlijkse Salon van Verkuno ziet er dit jaar heel anders uit. De expositie wordt gecombineerd met een expositie die al eerder onder auspiciën van de Noordenveldse kunstenaarsclub moest plaatsvinden. Dit najaar zou ‘Op Uitnodiging’ werk laten zien van bekende of verwante kunstenaars. Omdat deze niet doorgaat, wordt de haast heilige Salon samengevoegd met werk van gastexposanten. Een unicum.

De Salon is een terugkerend fenomeen bij Verkuno. Aan het eind van het jaar laten kunstenaars werk zien van het afgelopen jaar. In deze coronaperiode was er tijd zat om bezig te gaan, getuige de vele kunstwerken die de kunstenaars maakten. Toch is de inbreng van de in totaal dertien kunstenaars tijdens deze nieuwe expositie vrij bescheiden. Zelf laten ze allemaal één werk zien, terwijl de door hun uitgenodigde kunstenaars meerdere werken showen.

‘We zijn als een kind zo blij dat K38 weer open is’, zegt Jelly van den Bosch, één van de vier organisatoren van de expositie. ‘Het was heel spannend of en wanneer het weer zou kunnen. Maar dat exposeren nu weer mogelijk is, is hartstikke mooi. Ik denk dat menig liefhebber en kunstenaar last van de saaiheid had.’

Ansje van den Muyzenberg is één van de exposanten en tevens medeorganisator. Zij nodigde Marcia Krijgsman uit, die net als zij met zink en zuur werkt. ‘We hebben best even getwijfeld of we de expositie door konden laten gaan. Niets is immers zeker in de ze tijd.’ Van den Muyzenberg is vooral ook blij dat Verkuno nu gastexposanten betrekt bij het geheel. ‘Dat is toch wel erg mooi. Het was jammer dat de vorige expositie niet door kun gaan, maar zo krijgen de gasten een kans om alsnog te exposeren.’

In K38 is een variëteit aan kunst en kunstvormen te zien. Ruimtelijk werk, een glazen stelling met poppen, etsen, schilderijen en nog veel meer tot de verbeelding sprekende kunst. ‘Kunstenaars mogen zelf beslissen wat ze aanleveren voor de expositie’, zegt Van den Bosch. ‘Maar we hebben toch vaak een soort formule. Vorig jaar werkten we met kleine cadeautjes. Nu dus met gastexposanten, die vaak enige gelijkenis met de kunstenaar hebben.’

Atty van der Mark is niet-werkend lid. ‘Ik ben kunstliefhebber en help mee met de organisatie. Wat deze expositie zo mooi maakt, is volgens mij de grote verscheidenheid van de werken. De Verkunoleden kiezen bij hun eigen werk doorgaans iets wat er op lijkt, maar toch nét afwijkt. Dat geeft een spannend geheel.’ Volgens Van der Mark werkt de grote variëteit aan kunst inspirerend. ‘Het is ook leuk om te zien wie de kunstenaar heeft uitgekozen en waarom.’

Angelien Coco Martin vroeg de kunstenaars een kleine introductie te doen. ‘Ik vroeg ze waarom zij een bepaalde gastexposant erbij vroegen. Die stukken heb ik samengevoegd en laten bundelen in de brochure’, zegt ze. ‘Het is een lezenswaardige brochure geworden met veel informatie over de vele kunstenaars. Tijdens de expositie zal deze informatie, volledig coronaproof, worden verstrekt aan de bezoeker.’

Het contrast, zegt zij, is erg spannend. ‘De werken verschillen, maar geven toch een mooi geheel weer. Ik denk dat het vele mensen zal aanspreken.’

Afgelopen zaterdag opende de expositie. Tot en met 3 januari is Salon op Uitnodiging op woensdag tot en met zondag geopend. Beide kerstdagen en op nieuwjaarsdag is K38 gesloten. Entree bedraagt twee euro (tot 18 jaar gratis). De expositie is volledig coronaproof.