RODEN – Mevrouw Brouwer-Barels uit Roden was weliswaar op zaterdag al jarig, op maandagochtend werd zij nogmaals in het zonnetje gezet. Locoburgemeester Henk Kosters bracht namelijk een bezoekje aan de Noorderkroon, alwaar mevrouw letterlijk in de bloemen werd gezet. Zo werd het – ook twee dagen na haar verjaardag – een heuglijke ochtend. Twee keer jarig, wie wil dat nou niet?