Verloskundigenpraktijk Ma Lune viert 25e verjaardag met grote jubileummarkt

Het was 1 april 1998 toen Sanne Brons de soloverloskundigenpraktijk van Corrie van Geel aan de Padkamp in Roden overnam. Een praktijk met gemiddeld 18 zwangeren per maand in Roden en Peize. Wat een tijden waren het. Een mobiele telefoon was er niet. Sanne moest op pad met een pieper en hield spreekuur in de Hoprank. Inmiddels is de praktijk uitgegroeid tot een bloeiende praktijk met tussen de 30 en 40 zwangere vrouwen per maand. Ma Lune is niet meer weg te denken voor toekomstige ouders in Noordenveld en daarbuiten. De maatschap bestaat uit drie verloskundigen, dat blijft ook zo. Per 1 mei wordt Sannes plek overgenomen door Lieke. Sanne gaat terug naar hoe ze begonnen is: in haar eentje. Tijd voor ‘back to the roots’, vindt ze zelf. Wel pakt ze het jubileumfeestje nog even mee. Op zaterdag1 april, géén grap, organiseert Ma Lune een grote jubileummarkt bij ‘t Rashuys in Roderesch. Het is tevens het afscheid van Sanne.

Afscheid Sanne

Eerst maar even een beetje duidelijkheid: Sanne gaat alleen verder, maar blijft wel spreekuur houden in de praktijk van Ma Lune aan de Statenlaan. Waar nodig wordt er tijdens vakanties samengewerkt. De teller staat inmiddels op 1365 baby’s. Kindjes die ze zelf ‘gevangen’ heeft houdt ze bij in een logboek. De dochter van deze redacteur komt ook voor in het boek: nummer 789, ‘Donna Isabella, 9-05-2009, mooie partus’, staat er. Met veel liefde en plezier werkte ze in de maatschap. Maar nu, na 25 jaar, wil ze terug naar het begin, vertelt ze. ‘Nu de kinderen het huis uit zijn en ik de zorg voor Martin niet meer heb, wil ik weer met mijn hart gaan werken. Die ben ik een beetje verloren onderweg. Ik wil meer tijd voor de cliënt: wat wil iemand echt graag? En: wat heb je nodig om de bevalling goed door te komen? Ook vrouwen die een traumatische bevalling hebben gehad kan ik als traumaverwerkingsspecialist goed helpen. Ik kan EMDR geven en zo nodig coachen. Altijd open en eerlijk en met humor, dat is wie ik ben. Vroeger kende ik de 18 zwangeren die ik had allemaal, wist wat de wensen waren. Al een paar jaar wilde ik het liefst weer één op één werken omdat ik de verbinding miste. Dat lukte door mijn privésituatie lukte dat niet. Nu iedereen is uitgevlogen is dit het moment.’

Op verloskundigesanne.nl vertelt Sanne over haar visie, de transformatie van vrouw naar moeder en over de voorbereiding. Want niemand kan ongetraind een marathon lopen, zegt ze. Per 12 mei stapt ze, in goed overleg, uit de maatschap. ‘We blijven elkaars expertise gebruiken. Zelf wil ik terug naar ongeveer 5 zwangeren per maand. Ik ben straks, gedurende 11 maanden 24/7 bereikbaar.’ Voor de vijfde keer organiseert ze de lustrummarkt, dit keer groter dan ooit. Maar liefst 40 kramen staan er. Verder worden er leuke workshops gegeven, is er een loterij en er staan foodtrucks. Want het moet echt een feestje worden. ‘Het wordt zo groot, dat we zelfs verkeersregelaars hebben moeten regelen.’

Maatschap met drie ervaren verloskundigen

Ma Lune staat met drie ervaren dames in de maatschap als een huis. Elise, Lieke en Annet runnen de verloskundigenpraktijk. Uiteraard samen met de trouwe assistentes Gea en Manuela. Elise (30) deed haar stage bij Ma Lune en wist één ding zeker: hier wilde ze blijven werken. Het informele, laagdrempelige van de praktijk sprak haar aan. ‘En de populatie is leuk. Een mooie mengelmoes van mensen’, zegt ze. Het mooist van haar vak vindt ze dat ‘je er echt voor mensen kunt zijn’. ‘Zorg op maat: waar is behoefte aan in plaats van een protocol afdraaien.’ Net als collega Annet maakt Elise ook echo’s.

Lieke (31) treedt per 1 mei toe tot de maatschap. Bijna vier jaar werkt ze in de praktijk die voor haar als een warme deken voelt. ‘Toen ik na mijn studie aan de slag ging, stond iedereen voor me klaar. Ik kon altijd iemand bellen, 24/7, dat is erg prettig voor een beginnend verloskundige’, lacht Lieke die zelf net moeder is geworden.

Annet (37) is sinds 2011 betrokken bij de praktijk. Zij deed haar eindstage bij Ma Lune. Het was Sanne die op een nacht zei: heb je al werk? Om vervolgens te zeggen: mooi, als je slaagt kun je blijven. ‘Ik werk hier al ruim 10 jaar met ontzettend veel plezier.’

Gea werkt het langst bij de praktijk. Maar liefst 23 jaar lang neemt ze de telefoon op, boekt afspraken in en staat vrouwen ter woord met vragen over van alles en nog wat. Datzelfde doet Manuela, die al weer 19 jaar bij Ma Lune werkt. De assistentes worden op handen gedragen door de verloskundigen. ‘Wij zitten in de luxe positie dat we assistentes hebben. Veel praktijken hebben dat niet. Voor ons scheelt het enorm. Ze regelen veel voor ons. Die bereikbaarheid zorgt voor rust.’

Behalve controles en het begeleiden van bevallingen heeft de praktijk nog een aantal specialisaties. Vrouwen kunnen er terecht voor het plaatsen van een spiraal of implanon, het maken van echo’s, miskraambegeleiding, preconceptie, voorlichtingsavonden over verschillende thema’s (waaronder borstvoeding) en controles in groepsverband (centering pregnancy).

De jubileummarkt van zaterdag 1 april begint om 13:00 uur en duurt tot het einde van de middag. Plaats: ’t Rashuys, Giezenstraat 3, Roderesch.