Verloting Volksvermaken levert weer een cheque op voor de Kinderboerderij

RODEN – Donderdag vielen er weer prachtige prijzen te winnen tijdens alweer de 35ste verloting van de Vereniging Volksvermaken. Er waren 30 prijzen te winnen, waaronder de hoofdprijs; een tuinmeubelcheque ter waarde van maar liefst 1000 euro. Deze werd gewonnen door mevrouw Schouwstra uit Roden. De heer Bolt uit Roden viel ook in de prijzen. Hij gaat naar huis met de Samsung smart tv, de tweede prijs. De derde prijs, een ballonvaart, is voor de heer Sikkema uit Leek. Buiters bakboerderij stelde een broodbakmachine beschikbaar, en er waren diverse andere prijzen, zoals een waardebon van Rima. De trekking werd gedaan door notaris Arjan Bos van Holland & van der Woude notarissen en adviseurs. Er waren meer dan 3000 loten verkocht, wat het bedrag van 7500 opleverde. Zoals gebruikelijk is de opbrengst voor de Kinderboerderij, de cheque werd dan ook enthousiast door de voorzitter van de Kinderboerderij, Herman Holland, in ontvangst genomen. De winnende nummers zijn te vinden op de website van volksvermaken Roden.