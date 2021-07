Vermaak op Tentenkamp

EEN – Traditiegetrouw vond in Een het Kindertentenkamp onlangs weer plaats in het begin van de zomervakantie. Kinderen uit het dorp en verbonden aan groep 3 tot en met groep 8 van de basisschool vermaakten zich prima op de sportvelden nabij MFA De Schans. De begeleiding was in handen van vrijwilligers en er deden een dikke 30 kinderen mee die onder andere zich konden uitleven op springkussens met een stormbaan, Bubbelvoetbal, laser gamen, touwtrekken en flesjes voetbal. ‘s Avonds was er een kampvuur met marshmallows en knakworsten. ‘Het bleef tot in de kleine uurtjes heel gezellig,’ liet een vrijwilliger weten. Na de ochtendgymnastiek op de dinsdag kon er begonnen worden met afbreken en opruimen.