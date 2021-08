Vermiste ‘Gouden’ ei terecht

RODEN – Paniek in de tent, afgelopen donderdag op de Kinderboerderij in Roden. Er bleek een gouden ei vermist. Harry Prak van de politie opgetrommeld, net als burgemeester Klaas Smid. Vijf mensen waren verdacht. Zij waren in de buurt van het ei geweest. Toch bleek niets minder waar. Tijdens een spoedbijeenkomst in de kantine van de Kinderboerderij kwam de journalist van het Hoera-project met de waarheid op de proppen. Zij had het ei meegenomen. Niet om het te stelen, maar om het te onderzoeken. Ze had haar twijfels bij de echtheid –want het woog bijna niets- en liet het scannen bij veterinair lab in Groningen. De brief met de uitslag had ze bij haar. De burgemeester las de uitslag voor. ‘De scan bevestigt uw vermoedens. Het ei bevat beslist geen goud of andere (edel)metalen. Het heeft ook geen inhoud, zoals het geringe gewicht al deed vermoeden.’ Prak constateerde dat er geen sprake was van diefstal en er dus niemand mee naar het bureau hoefde. Opluchting bij de deelnemers van Hoera die donderdag het raadsel moesten zien op te lossen.