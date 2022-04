Vernuftige technologie, interessante workshops én een verloting voor het goede doel

RODEN – Ook de Roder Health Hub kwam in actie voor het oorlogsgeweld in Oekraïne. Afgelopen donderdag konden volwassenen en kinderen meedoen aan allerlei innovatieve workshops. Ook was er de mogelijkheid om spullen of geld te doneren. De middelen die het Rode Kruis en Artsen zonder grenzen nodig hebben om mensen in oorlogssituaties kosten veel geld. Health Hub Roden wilde daar een bijdrage aan leveren door tijdens een open avond geld in te zamelen. Het studententeam van Health Hub Roden heeft hiervoor het initiatief genomen en de organisatie opgepakt. De actie werd erg gewaardeerd: zo kon je jezelf inscannen en 3D printen, met een VR-bril op een reis door het menselijk lichaam maken, deelnemen aan de workshop ‘ik word uitvinder’ en was er alle gelegenheid om zelf te bekijken wat er allemaal gebeurt in de Health Hub op het gebied van technologie en gezondheid. Ook werden er allerlei leuke spullen verloot. De opbrengst van de actie gaat naar het Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen.