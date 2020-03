Verpleeghuizen op slot: geen bezoek

REGIO – Alle verpleeghuizen in Nederland gaan per direct op slot. Bezoekers zijn niet meer toegestaan. Dat blijkt uit de persconferentie die op dit moment gegeven wordt in Den Haag. De maatregel is besloten om kwetsbare ouderen te beschermen tegen het coronavirus, zei minister vanVolksgezondheid Hugo de Jonge. Alleen voor mensen die op sterven liggen wordt een uitzondering gemaakt. Premier Mark Rutte: ‘We doen de dingen die nodig zijn.’ Reëel om aan te nemen dat maatregel langer duurt dan 6 april, wordt duidelijk. Dit zal ook bij de verpleegafdeling van Interzorg de Hullen in Roden (foto) het geval zijn. Een update van dit bericht volgt zo snel mogelijk.