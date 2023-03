Verpletterende ode aan Queen in afgeladen Pompstee

RODEN – Op zaterdag 18 maart stond de winnaar van het SBS6 programma ‘The Tribute – Battle of the bands’ in een afgeladen Pompstee.

Het publiek kon genieten van alle bekende hits zoals Don’t Stop Me Now, We Are The Champions, Bohemian Rhapsody en natuurlijk The Show Must Go On. Daarnaast werden er ook nummers uit de begintijd van de band gespeeld. Om de authentieke Queen-sound over te kunnen brengen wordt er door de band gebruik gemaakt van dezelfde instrumenten en versterkers die Queen destijds ook gebruikte. De reacties van het publiek spraken boekdelen, van een ‘verpletterend goed’ tot een enthousiast ‘het was geweldig’.