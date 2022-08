Verplichting energielabel C voor kantoren: voorkom een boete

Vanaf 2023 wordt het voor kantoorgebouwen met een oppervlakte groter dan 100 m2 verplicht om minimaal energielabel C voor dit pand te hebben. Kun je niet aan de eis energielabel bedrijfspand voldoen en behoud je energielabel D of lager, riskeer je een boete oplopend tot 81.000 euro of word je verplicht het pand te sluiten. Gelukkig zijn er een aantal oplossingen die je door kunt voeren om je energielabel te verbeteren.

Voorwaarden, eisen en uitzonderingen

Deze nieuwe regeling lijkt op eerdere wetgeving, maar is toch verschillend. Zo gold hernieuwbare energie niet in de oude regeling, maar mag je energie uit zonnepanelen of windmolens nu wel meenemen. Ook de mate van uitstoot van fossiele energie is aangepast naar een maximum van 225 kWh. Uitzonderingen voor de nieuwe regelgeving zijn er ook. Dit geldt met name voor panden waar het kantoor een nevenfunctie dient, bijvoorbeeld omdat er ook industrie of een winkel in het pand gevestigd is.



Oplossing 1: Installeer zonnepanelen

De meest doeltreffende manier om zelf energie op te wekken, is door middel van zonnepanelen. Deze investering levert niet alleen een lager energielabel op, maar verdient zichzelf in 7 jaar volledig terug en biedt je de mogelijkheid om gebruik te maken van een aantal regelingen en voordelen.



Oplossing 2: Isolatie

Ook isolatie is een veel gekozen optie om bedrijfspanden te verduurzamen. Isolatie kan op verschillende plaatsen in het gebouw geïnstalleerd worden, bijvoorbeeld in de spouwmuur, de vloer of het dak. Door je gebouw te isoleren verbeter je het energielabel van je pand en bespaar je jaarlijks veel op de energiekosten.



Oplossing 3: Driedubbel glas

Driedubbel glas lijkt een minder nuttige oplossing als je al dubbele beglazing of HR++ glas hebt, maar toch is het verschil duidelijk merkbaar. De eerder genoemde beglazing heeft wel een effect, maar is toch niet zo energie-efficiënt als driedubbel glas is. Driedubbel glas laat namelijk nog minder lucht en daarmee warmte ontsnappen tussen kieren en naden.



Oplossing 4: Minder gas

In 2050 ben je ook verplicht volledig van het gas af te stappen. Om alvast klaar te zijn voor de toekomst, kun je nu alvast kijken naar aanpassingen in je pand. Dat is goed voor later, maar helpt je daarnaast bij het behalen van een beter energielabel. Je kunt je gasconsumptie terugdraaien door een elektrische warmtepomp te installeren of het pand aan te sluiten op het warmtenet.



Oplossing 5: Een groen dak

De laatste oplossing is het aanleggen van een groen dak. Dit heeft met name een groot effect wanneer je ook zonnepanelen en dakisolatie hebt aan laten leggen. Een groen dak kan vooral ’s zomers werken als een extra isolatielaag. Doordat het dak koel blijft, werken je zonnepanelen ook beter. Daarmee is een groen dak zowel energiezuiniger en een stuk mooier.



Wil je weten welk energielabel je pand nu heeft? Op websites als Energielabel Offertes kun je deze eenvoudig aanvragen. Daarmee geef je jezelf concrete handvatten om je energielabel te verbeteren.