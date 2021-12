Verrassende spelletjes om uit te proberen in het casino

Wie aan het casino denkt, ziet de roulettetafel voor zich met op de achtergrond enkele heren in een deftig pak die aan het pokeren zijn, en vrouwen die op de fruitautomaat spelen. Maar de iGaming industrie is snel geëvolueerd de laatste jaren. Casino’s, ook online, komen met varianten van poker, nieuwe gokkasten in allerlei thema’s en meer wat de bezoekers kan blijven entertainen. Daar horen ook nieuwe casinospelen bij. Sommige zijn een traditie in een bepaald land, andere zoals krasloten zijn gewoon overgenomen van de tijdschriftenwinkel.

Online krasloten

Je hoeft niet meer naar de winkelstraat om een kraslotje te kopen. Tegenwoordig vind je alle krasloten online. Dat zijn dezelfde lotjes als die van de staatsloterij TOTO. In online casino’s zijn verschillende soorten beschikbaar. Sommige casino’s hebben maar drie soorten krasloten in hun assortiment, andere dan weer veel meer. Betrouwbare online casino’s met een groot aanbod aan krasloten vind je makkelijk terug op reviewsites. Vaak kan je ze zelfs gratis uitproberen. Natuurlijk win je dan niets, maar zo weet je wel of dit gokspelletje iets voor jou is of niet.

Speel oorlogje als casinospel

Het kaartspel ‘oorlogje’ is gekend in de hele wereld. Waarschijnlijk heb je het zelf als kind nog gespeeld. Het is poepsimpel. Omdat het zo gemakkelijk is, is het meestal het eerste kaartspel dat je leert. Oorlogje wordt met 52 kaarten gespeeld en het doel is om alle kaarten te winnen. Spelers krijgen één kaart en winnen als die kaart hoger is dan die van de dealer. Bij gelijkspel kan de inzet worden verdubbeld. Wil je de inzet niet verdubbelen, ‘geef je je over’ en krijg je de helft van de inzet terug.

Dreidel, de favoriet van de Joodse gemeenschap

Dreidel is een casinospel dat geassocieerd wordt met de Joodse gemeenschap, vooral tijdens Chanoeka. Je kan het over de hele wereld spelen en het is vrij eenvoudig. Iemand draait de dreidel, een vierzijdig tolletje, en afhankelijk van waar die landt, wint de speler of niet.

Uitgedaagd worden door een kip in Atlantic City

In Atlantic City kan je Tic Tac Toe spelen tegen een kip en krijg je een prijs als je wint. Tic Tac Toe is bij ons beter bekend als het spelletje boter-kaas-en-eieren. De ene speler is X, de andere O. Als een speler drie opeenvolgende vakjes kan invullen met zijn symbool is hij gewonnen. Dat mag horizontaal, verticaal of diagonaal zijn. In Atlantic City speel je dat dus tegen de kip Ginger. Het lijkt gemakkelijk om te winnen maar helaas, Ginger wint bijna altijd. Het is zo goed als onmogelijk om haar te verslaan.

Japanse anime bij Pachinko

Pachinko is ontzettend populair in Japan. Jaarlijks geven Japanners er 200 miljard dollar aan uit. Pachinko is een soort gokautomaat die een combinatie is van een flipperkast en een traditionele slot. De graphics zijn die van Japanse anime. Het is een zeer oud spel. Zeker de moeite waard maar toch is het aan te raden even de spelregels door te nemen voor je je eraan waagt.

Op zoek naar iets nieuw? Laat je dan niet tegenhouden om deze casinospelletjes te spelen.