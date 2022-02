Vers, verser, verst in de gloednieuwe Jumbo Supermarkt in Roden

RODEN – Van een vers belegde italiaanse pizza, vers belegde broodjes, avondmaaltijden van restaurant kwaliteit, borrel & tapas schalen, huisgemaakte salades, specialiteiten van de grill, tot overheerlijke verse sushi: je vindt het in de Verskeuken van Jumbo Roden.

Een foodexperience omgeving, een supermarkt waar VERS met hoofdletters gespeld staat. De nieuwe Jumbo voldoet aan de allerhoogste eisen op het gebied van versbeleving & duurzaamheid. En dat niet alleen, ook de ruimte, de brede gangpaden en de metershoge ramen zorgen voor een wel heel fijn boodschappenklimaat in de Heerestraat en Westerbaan. Afgelopen woensdag klokslag negen uur gingen de deuren open in het bijzijn van Colette Cloosterman-van Eerd, CCO en mede-eigenaar van Jumbo Supermarkten.

Het heeft even wat voeten in aarde gehad. Wat een verbouwing moest worden, werd uiteindelijk nagenoeg complete nieuwbouw, vertellen ondernemers Jan en Peter Jansema. Klanten moesten het doen met een tijdelijke Jumbo aan de Albertsbaan, in hetzelfde pand waar Jan Jansema in 1998 zijn Edah supermarkt begon. Een prima overbrugging voor de acht maanden durende verbouwing, maar echt ideaal was het niet, lachen de ondernemers. ‘Het was een gigantische klus die langer heeft geduurd dan aanvankelijk de bedoeling was. In de eerste maanden heeft de bouw door allerlei omstandigheden flink wat vertraging op gelopen. We zijn ontzettend blij dat we op 26 januari open konden. Dat was nog best even spannend. Dat is mede gelukt door ons geweldige winkelteam. Met man en macht is er tot in de late uurtjes gewerkt. Met uiterste inzet en enthousiasme. Echt fantastisch, daar zijn we ontzettend trots op.’ De nieuwe Jumbo lijkt in niets op de oude supermarkt. ‘We hebben alle knelpunten die we hadden in de Heerestraat kunnen oplossen. Meer ruimte in de gangpaden en veel meer ruimte voor het assortiment.’ Peter: ‘We hebben een compleet nieuw gebouw met een open uitstraling. Aan alle drie de kanten hebben we veel lichtinval en er is een mooie verbinding met de winkelstraat. De hoofdingang ligt centraal aan de parkeerplaats en in de passage hebben we een tweede winkelingang. En we zijn de helft groter geworden: van 1200 vierkante meter vloeroppervlak naar 1800 vierkante meter.’

Versplein

Zoals gezegd: ook het versassortiment is flink uitgebreid. Wat dacht je van een vers belegd stokbroodje met tonijnsalade? Of een carpaccio borrelschotel? Vers gemaakte lasagne? Vitello tonato? Paella? Van een vers belegde pizza, specialiteiten van de grill tot overheerlijke sushi: je vindt het in de Verskeuken van Jumbo Roden. Ideaal voor als je weinig tijd hebt om te koken en toch graag vers en gezond wil eten. Op de visafdeling kun je zelf een bakje met verse diepgevroren vis samenstellen voor bijvoorbeeld een lekkere wokmaaltijd of in een soep, en op het Versplein haal je dagverse groenten en fruit. Ook één van de favorieten van Jumbo Jansema-klanten: de producten uit de eigen ambachtelijke slagerij en ambachtelijke bakkerij. De dagelijks versgebakken broodjes en het gebak worden erg gewaardeerd, weet Jan. ‘Juist door die waardering van onze klanten hebben we dat er weten in te houden. Dat is best uniek. Ook voor versgeperste sinaasappelsap en vers gesneden ananas zit je goed bij Jumbo Roden. Net als voor een uitgebreid vegan-assortiment. ‘Dit is de nieuwste generatie Jumbo’s met de allernieuwste trends op foodbeleving.’

HEMA-assortiment

Ook een heel welkome aanvulling: het HEMA-assortiment. In de winkel vind je liefst vijf meter met non-food HEMA artikelen: onder andere keuken artikelen, tafelaankleding, glazen, kaarsen, haarfashion, panty’s en sokken. Hoe handig wil je het hebben? Tot slot moeten we deze nog even kwijt: het overweldigende aanbod Nespresso koffie, het meters lange schap met speciaalbieren en het riante schap met zelfzorggeneesmiddelen. Boodschappen doen is weer een feestje met het ruime assortiment én de heerlijk brede gangpaden van Jumbo Roden. En dankzij de 6 zelf service kassa’s is wachten in de rij verleden tijd. Wie overigens liever wel bij de traditionele kassa afrekent: geen punt. Die zijn er ook.

En de klanten? Die zijn blij dat ze eindelijk weer terecht kunnen in de Heerestraat & Westerbaan. Vanaf het allereerste moment was het gezellig druk. ‘We zijn blij dat we veel vertrouwde gezichten terugzien. De reacties zijn overweldigend. En daar doen we het voor: alles voor de klant. Die staat bij ons in de winkel altijd op nummer één.’