Verscheidenheid als kracht van nieuwe expositie

HARD ZACHT komt naar Roden

RODEN – In K38 opent komende vrijdag de nieuwe expositie van de sectie beeldende kunst van de Culturele Kring Roden. De expositie heeft de naam HARD ZACHT meegekregen, en laat zowel de tegenstellingen als de overeenkomsten van hard en zacht zien. Een gevarieerde expositie met werk van acht kunstenaars. De Krant sprak met vijf van hen.

Onder het genot van een kop koffie zijn de vijf kunstenaars, te weten Sikko Mulder, Wilhelmina Zoutewelle, Mieke Heitling, Froukje Dijkstra en Marijke Pieters met elkaar in gesprek. De meeste kunstenaars kennen elkaar nog niet en een dergelijk koffiemoment is bij uitstek een gelegenheid om meer van elkaars kunst te weten te komen. Janny Oosterheert, samen met Lidy van de Riet en Froukje Dijkstra (die dus ook exposeert) verantwoordelijk voor de organisatie van de expositie, vertelt ondertussen over de samenstelling van de kunstenaars. Iedere keer blijkt dat weer een uitdaging. ‘We moeten mensen snel vragen, zodat we zeker weten dat we de juiste mensen kunstenaars voor de expositie krijgen’, zegt Janny. ‘We zoeken ieders werk op en maken dan een selectie. Zo hebben we Mieke al heel vroeg benaderd. Gelukkig kon ze. Mieke maakt menshoge beelden van hout.

De expositie laat hard en zacht op verschillende manier zien, zo vertelt Lidy. ‘Dan gaat het niet alleen om materiaal. Denk bijvoorbeeld ook aan zachte vormen met harde kleuren. Het is een zeer brede expositie.’ Sikko is één van de aanwezige exposanten. Hij werkt met gemengde technieken op paneel. ‘Ik werk met papier, acrylverf en potlood. Daarnaast schuur ik veel. Naar gelang voeg ik elementen toe of haal ik juist elementen weg in mijn werk. Soms is het moeilijk voor mij om te weten wanneer ik nou écht klaar ben. Dan laat ik het een poosje liggen, om later een besluit te maken.’

Wilhelmina werkt met verschillende technieken. Voor de expositie maakte ze een drieluik van papier en steen. ‘Ik vind het contrast in materiaal mooi. Hard en zacht komen bij mij vooral in het gebruik van materiaal terug.’ Bij Froukje zit het element hard/zacht hem in de klei waarmee ze begint. ‘Die zachte klei wordt in de oven natuurlijk hard’, verklaart ze. ‘Mijn inspiratie haal ik uit architectuur. Verder houd ik van luchtigheid, die ik door middel van open ruimtes inbouw.’

Marijke Pieters werkt met papier. ‘Ik werk ook wel met andere materialen, maar de laatste tijd vooral veel met papier. Ik probeer dan combinaties te maken, ben altijd naar nieuwe dingen op zoek. Alles wat ik maak, ontstaat gaandeweg. De openheid van papier vind ik prachtig en zo ontstaat er altijd wel iets.’ De overige kunstenaars – Rie van Eijck, Els Lemkes en Anne-Will Lufting – zijn niet aanwezig, maar nemen alle drie ook zeer interessant werk mee naar Roden. ‘Rie baseert haar kunst vooral op het zachte’, zegt Janny. ‘De vormen van de vrouw staan hierin centraal. Els werkt met boerenlinnen waarvan ze met behulp van de naaimachine reliëfs in het linnen maakt. Anne-Will wordt geïnspireerd door plooien en kreukels. Ze maakt zachte vormen uit hard materiaal en met harde kleuren. Ook zeer de moeite waard.’

Wat de bezoekers kunnen verwachten van de expositie die van 1 tot en met 23 februari loopt, blijft nog enigszins een verrassing. ‘Voor ons is het ook spannend’, zegt Froukje. ‘Hoe gaat onze kunst er straks uitzien in de expositieruimte? En gaan de mensen het een interessante expositie vinden?’. Marijke verwacht dat er een hele verrassende tentoonstelling komt te staan. ‘De verscheidenheid van de kunstenaars is, denk ik, een grote kracht. Ik denk dat de mensen het zullen waarderen.’

Aanstaande vrijdag vindt de opening van de expositie in Kunstencentrum K38 aan de Kanaalstraat plaats. Vanaf 16:00 uur kan eenieder dan gratis naar binnen. De openingshandeling wordt verricht door Fokko Rijkens en er is muziek van accordeonist Pieter Bosma.