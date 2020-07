Versoepeling biedt kansen voor evenementen in de regio

‘We hebben het gevoel dat we iets kunnen doen’

REGIO – De aangekondigde versoepelingen bieden perspectief voor evenementenorganisatoren in de regio. Een Rodermarkt is opeens niet meer uitgesloten en in Peize kijkt men naar een manier om de Peizer Jaarmarkt vorm te geven. ‘Maar het wordt sowieso niet als voorgaande jaren’, voegt Lammert Kalfsbeek namens Volksvermaken Roden hieraan toe. Ondertussen kijkt Flinke Pink organisator Sikko Cazemier naar de mogelijkheden voor dit najaar.

Het verbod op evenementen wat al maanden van kracht is, wordt per 1 juli opgeheven. Lokale autoriteiten mogen dan een vergunning afgeven. Het proces voor het afgeven van een vergunning kost tijd en dus zal het minstens enkele weken duren voordat er überhaupt al iets zal plaatsvinden. Op het gemeentehuis van Noordenveld stroomden de vragen omtrent evenementen meteen binnen, zo laat burgemeester Klaas Smid weten. ‘We wisten dat er versoepelingen aan zaten te komen en direct na de persconferentie, stroomden de vragen binnen. Men is nu druk aan het kijken wat er mogelijk is en welke evenementen eventueel door zouden kunnen gaan. Daarbij kijken we ook goed naar de gestelde voorwaarden voor die evenementen.’

Smid benadrukt dat het, ondanks de versoepelingen, lastig blijft om iets te organiseren. ‘Daar zitten organisatoren zelf ook mee. Zij weten doorgaans nog niet wat er nu écht kan.’

In Roden bestaan er vooral vragen omtrent de Rodermarkt. Gaat er iets georganiseerd worden? Als het aan Volksvermaken-voorzitter Lammert Kalfsbeek ligt wel. ‘Wij hebben nooit gezegd dat er niets zou komen en zijn altijd voornemens geweest iets te doen’, zegt hij. ‘Ook toen bleek dat de Jaarbeurs niet door kon gaan. Wij hebben altijd een slag om de arm gehouden.’ Door de parade werd echter al een streep gezet en een alternatieve parade is volgens hem geen optie. ‘Dan kunnen we die 1,5 meterregel niet garanderen voor het publiek. En dat is nu eenmaal een voorwaarde.’

Het werpt bij Kalfsbeek de vraag op in hoeverre we hier te maken hebben met een versoepeling. ‘Die 1,5 meter, die blijft gewoon. Dat maakt het lastig om een markt te organiseren. Als je dat al wil, dan zal je de markt kleiner, praktischer en overzichtelijker moeten inrichten. We kijken nu in ieder geval naar de mogelijkheden.’

Dat doet men ook in Peize, alwaar de hoop op een Jaarmarkt sinds afgelopen week weer helemaal terug is. ‘We zijn nu bezig met een plan, zodat we toch iets kunnen organiseren’, zegt Richard Veurman als voorzitter van Volksvermaken Peize. ‘Een aantal dingen kan je sowieso doen. Neem de puzzeltochten die ieder jaar heel erg in trek zijn.’ Om de 1,5 meter afstand te kunnen handhaven, zullen deze tochten wel over een langere tijd worden uitgesmeerd. ‘Daar trekken we dan gewoon meer tijd voor uit.’

Over de markt zelf is momenteel nog weinig duidelijk, behalve dan dat Volksvermaken Peize voornemens is om deze door te laten gaan. ‘Wij richten ons op 15 augustus’, aldus Veurman. ‘Hij stond voor 1 augustus gepland, maar dat kan niet. De Zomerfeesten zouden dan starten op 12 augustus, maar dat is allemaal nog onder voorbehoud. Hierbij zijn we afhankelijk van de vergunningsverstrekker.’ Veurman denkt dat de gemeente Noordenveld ‘onaangenaam verrast’ werd door de plotselinge versoepelingen. ‘De verantwoordelijkheid wordt door het Rijk opeens heel snel bij de gemeente gelegd en eigenlijk wordt er gezegd: red je er maar mee. Dan krijgt de gemeente toch weer een flinke taak op hun bordje.’

Ook in Roden is men afhankelijk van wat de gemeente Noordenveld toestaat. De focus ligt voor Volksvermaken Roden op een buitenevenement. ‘We hebben het idee dat we iets kunnen organiseren, dus dan streven we dat ook na’, zegt Kalfsbeek. ‘Momenteel is het nog heel veel puzzelen. We hebben hierover goed contact met de gemeente Noordenveld.’

Zowel in Roden als in Peize wordt gekeken naar het organiseren van de kermis. Kermisexploitanten hebben groen licht gekregen en dus zou het mogelijk moeten zijn op deze wijze vertier te bieden. De exploitanten zelf staan in ieder geval te springen, zo laat Veurman weten. ‘Ik had van de week meteen al een exploitant aan de telefoon. “Wat gaan we doen?”, vroeg hij. Zij zitten natuurlijk te springen om een kermis en het zou heel leuk zijn als wij die in Peize kunnen organiseren.’

Flinke Pink naar het najaar?

Sikko Cazemier houdt de optie voor een Flinke Pink-feest in het najaar volledig open. ‘We hebben vanaf het begin van de coronacrisis gekeken naar wat we in het najaar zouden kunnen doen’, zegt hij. ‘We kijken nu vooral naar wat er nog kan. De omvang zal sowieso minder zijn dan tijdens voorgaande jaren, maar misschien dat te zijner tijd de 1,5 meter-regel er wel wordt afgehaald. In september zijn we tien weken verder, wie weet wat er dan kan? Je ziet nu ook dat de versoepelingen elkaar snel opvolgen.’

Cazemier zelf wil in ieder geval iets organiseren. ‘Maar misschien in een andere setting. Ik zie het wel zitten om iets te doen, daarin kunnen wij ook snel handelen. Mocht er een wonder gebeuren en de 1,5 meter-regel geldt binnenkort niet meer in de buitenlucht, dan zijn we in staat om in één maand zo’n festival uit de grond te stampen.’

Ondertussen houdt Cazemier zijn opties open. ‘Misschien is het wel het allermooist om samen met de kermis, de horeca en de ondernemers iets te organiseren. Maar dan is het weer de vraag hoe groot zo’n evenement wordt. Ik heb in ieder geval ideeën zat over mogelijkheden in het najaar.’

Het contact met de gemeente Westerkwartier is al gelegd. ‘We hadden eerder al contact over een drive-in bioscoop op het evenemententerrein, maar dat kon toen niet doorgaan. Nu mag dat, met die versoepelingen, wel. Ook het beachvolleybaltoernooi staat in augustus alweer op de rol, dus langzamerhand komt alles weer op gang. Ik sta er dan ook positief in. Wat mij betreft gaan we dit jaar zeker nog iets organiseren.’