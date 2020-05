Versoepeling coronamaatregelen: kappers vanaf 11 mei open, iedereen met klachten vanaf 1 juni getest

REGIO – Het kabinet neemt stappen om de samenleving langzamerhand weer open te te stellen. Maar wel met voorzichtigheid, benadrukt premier Mark Rutte in de persconferentie van woensdagavond waarin de planning tot 1 september bekend werd gemaakt: meeste contactberoepen mogen vanaf maandag 11 mei weer open, basisscholen en kinderopvang gedeeltelijk open, de horeca voorzichtig vanaf 1 juni.

We moeten toe naar een controlefase, zegt Hugo de Jonge, vicepremier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In plaats van ‘blijf thuis’, verandert het advies naar ‘blijf thuis als je klachten hebt. 70 plussers moeten extra voorzichtig blijven. Iedereen met klachten kan vanaf 1 juni worden getest, is het streven, aldus De Jonge.

Vanaf 11 mei:

Contactberoepen als kappers, schoonheidsspecialisten en rijschoolhouders mogen open, mits op afspraak. Met uitzondering van sekswerkers en seksclubs, die zullen naar alle waarschijnlijkheid na de zomer weer aan de slag/open mogen. Buitensporten mogen, bibliotheken kunnen ook open, mits gehouden aan de afspraken.

Vanaf 1 juni:

De horeca kan per 1 juni voorzichtig open, met het in acht nemen van de 1,5 meter. Buiten mogen mensen op terrassen worden bediend. Ook is het mogelijk om een restaurant te bezoeken, maar onder strenge voorwaarden: alleen op reservering en met een maximumaantal van 30 personen (inclusief personeel). Wil je een tafel reserveren? Dan heb je wel een verklaring nodig of je ziekt bent of niet. De verruiming onder voorwaarden geldt ook voor bioscopen en theaters.

Ook het openbaar vervoer gaat weer open onder voorwaarden. Iedereen in het OV is verplicht een mondkapje te dragen. Iedereen dient zelf voor mondkapjes te zorgen, ook zelf maken mag. Medische mondkapjes zijn bedoeld voor de medische sector.

Vanaf 1 juli:

Nog voor de zomervakantie mogen vakantieparken en campings weer open. Het maximumaantal van 30 personen wordt dan verruimd naar 100 personen, is het plan. Ook de douchegelegenheden zullen weer open zijn.

“We kunnen Nederland alleen van het slot halen als iedereen zich verstanding blijft gedragen”, benadrukt Rutte.