‘Versoepeling in noorden helpt niet: we moeten één lijn trekken’

Meeste mensen lijken versoepeling lockdown niet te zien zitten

REGIO – De coronacrisis teistert Nederland. Waar elders in het land de nood hoog is, valt dat in het noorden des lands nog relatief mee. Zowel het RIVM als het kabinet houdt nu een versoepeling van de maatregelen in het noorden open als optie. Dat zou kunnen betekenen dat Noord-Nederland straks soepeler met de opgelegde maatregelen mag omgaan. Maar is dat wel zo’n goed idee?

Huisarts Edith Steenhuisen uit Roden is het in ieder geval niet eens met een versoepeling voor het noorden. ‘Het is belangrijk om één lijn te trekken voor het hele land’, stelt zij. ‘Als wij hier in het noorden de regels versoepelen, zal je zien dat mensen uit het zuiden hier opeens heen komen.’ Bovendien is het niet zo dat het coronavirus zich niet in het noorden heeft gevestigd. ‘Zeker niet. Het zit hier ook. Afgelopen week had ik bijvoorbeeld nog een patiënt met corona. Hoe zij hieraan komt is mij een raadsel, maar toch had ze het.’

Een versoepeling van de regels draagt volgens Steenhuisen dan ook niet bij aan de beheersing van het virus. ‘Versoepeling helpt niet. Wat helpt, is dat men zich houdt aan de richtlijnen van het RIVM. Dat is momenteel gewoon het allerbelangrijkst.’

Burgemeester Klaas Smid ziet een versoepeling van de regels in het noorden niet zo gauw gebeuren. ‘Ik betwijfel dat we op korte termijn een versoepeling zullen zien’, zegt hij. ‘We hebben het nu aardig onder controle, maar als we uitzonderingen gaan maken, dan loop je het gevaar dat mensen deze kant op komen. Het is hier niet als in Brabant, maar we moeten er zeker niet te makkelijk over denken. Als we zomaar een versoepeling van de regels zouden doorvoeren, zijn we denk ik niet op de goede weg.’

‘Al een aantal keer is er gezegd dat we ergens in mei een piek kunnen verwachten’, vervolgt Smid. ‘Daarbij krijgen wij ook telkens de boodschap dat we er nog lang niet zijn.’ De burgervader van Noordenveld begrijpt echter goed dat het steeds lastiger wordt om binnen te blijven. ‘Het is misschien psychologisch moeilijker te accepteren dat we binnen moeten blijven, zeker omdat we het virus in het noorden redelijk onder controle hebben. En toch blijft het vooral van belang om ons aan de landelijke regels te houden. Wij hebben hier nog het geluk dat we even een frisse neus kunnen halen, zonder al te veel mensen tegen te komen.’

Smid onderstreept dat hij tevreden is over hoe men in Noordenveld de coronamaatregelen naleeft. ‘Het beeld blijft hetzelfde. We houden ons als Noordenveld goed aan de richtlijnen. Ook afgelopen weekend ging dat weer goed. Op een paar kleine incidentjes na, is het prima verlopen. Maar ik snap ook dat we de komende tijd nog voor een opdracht staan met z’n allen. Hoe langer de maatregelen duren, hoe moeilijker het wordt. Ik ben dan ook zeer benieuwd wat het kabinet deze week besluit.’

Raadsoudste Hendrik Smeenge is niet per se tegen een versoepeling, maar benadrukt dat men dan op de hoogte moet zijn van alle besmettingen. ‘Het moet in een gebied helemaal stabiel zijn, wil je een versoepeling toepassen. Allereerst moet je een helder beeld hebben van de besmettingen. Gedegen en systematisch testen is dan heel belangrijk.’ Smeenge wijst ondertussen naar de aanpak van Mond-en-klauwzeer van jaren geleden. ‘Destijds werden er gebieden afgezet waar dit virus was uitgebroken. Ik vind dat je de systematiek van toen, zou moeten toepassen op het coronavirus. De systematiek van toen werkte namelijk goed.’

Han Sijbring, directeur OPON, wacht eerst het besluit van het kabinet af. ‘Het is een lastige kwestie. Wij volgen het RIVM, zoals we dat de voorgaande weken ook hebben gedaan.’ Over het wel of niet open gaan van scholen is veel te doen in het land. ‘Er zijn “voors en tegens” en inmiddels hebben we in Nederland al 17 miljoen coronakenners, het lijkt net voetbal. Wij kijken naar het grote plaatje en stellen het gezamenlijke belang boven het persoonlijke belang.’ Naar aanleiding van de persconferentie die op dinsdag 21 april wordt belegd, zullen de scholen op woensdagochtend om acht uur overleg voeren. ‘We hopen in de loop van woensdag of donderdag dan duidelijkheid te kunnen verschaffen aan de ouders.’

Op Facebook reageert men vrij eensgezind op een mogelijke versoepeling van de huidige maatregelen. ‘Zolang er nog zoveel honderden elke dag positief worden bevonden, mag het van mij zo blijven!’, reageert iemand. Een ander geeft aan ellende te verwachten als er straks een versoepeling plaatsvindt. ‘Blij dat Rutte verstandig is, we zijn hier echt nog niet klaar mee’, reageert een ander. Een tegengeluid is er ook. Zo hoopt iemand dat het noorden weer wat vrijer mag worden, op voorwaarde dat er geen mensen van buitenaf naar de noordelijke provincies kunnen afreizen.