Versoepelingen gaan na 1 juni door: Rutte legt uit wat wel en niet mag

REGIO – Eerder vanavond hebben minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge tijdens een persconferentie bekend gemaakt dat de versoepelingen van de coronamaatregelen na 1 juni doorgaan. Deze versoepeling werd op 6 mei al aangekondigd, maar tot vandaag was het nog niet zeker of deze ook daadwerkelijk door zou gaan. Dat hing af van eventuele nieuwe ontwikkelingen van het coronavirus. Rutte liet vanavond weten dat de versoepeling na 1 juni verantwoord is, gezien de laatste cijfers en het advies van het Outbreak Management Team. “De ruimte die er nu is, hebben we met elkaar verdiend”, aldus Rutte.



De versoepeling houdt het volgende in:

Vanaf 1 juni 12.00 uur mogen horecagelegenheden open voor maximaal dertig personen, exclusief personeel en mensen buiten op het terras. Mensen die samen in een huishouden wonen, mogen samen aan 1 tafel zitten, zonder de anderhalve meter afstand in acht te hoeven nemen. Klanten moeten altijd reserveren en in een checkgesprek wordt vooraf ingeschat of het bezoek risico’s oplevert. Op terrassen geldt geen maximumpersonen, maar wel moet iedereen (ook mensen die aan dezelfde tafel zitten) anderhalve meter afstand houden. Discotheken blijven voorlopig gesloten en grote evenementen zijn nog altijd niet toegestaan.



Vele horecagelegenheden hadden eerder deze week aangegeven met Hemelvaart, of het hele Pinksterweekend al open te gaan, maar daar ziet het kabinet vanaf. Rutte: “Het heropenen van de horeca is een spannende stap. We kunnen helaas niet aan alle wensen voldoen”.