Versoepelingen voor onderwijs, winkels, kappers en sport in aantocht

REGIO – Vrijdagavond kondigt het kabinet morgenavond in een nieuwe persconferentie versoepelingen aan. Winkels, kappers en schoonheidsspecialisten kunnen op afspraak open en mbo en hbo scholen kunnen onder voorwaarden weer open. Ook in winkels gaan voorwaarden gelden: de mondkap blijft verplicht en een beperkt aantal mensen per vierkante meter zou een maatregel kunnen zijn.

Ook om te sporten komen er meer mogelijkheden. Buitensporten voor volwassenen wordt tot 20:00 ’s avonds mogelijk. Het verbod op groepsvorming buiten verdwijnt ook, zo is de bedoeling. Opening van horeca en de cultuursector laat nog op zich wachten. Vooralsnog ligt dat niet in de planning, zo luiden de geruchten.

Protest

Het protest tegen de lockdown neemt op steeds meer plekken in het land toe. Ook in roden en in Leek laten ondernemers weten dat ze hun deuren zaterdag openen voor publiek. De persconferentie is vrijdagavond om 19:00 te volgen op de televisie.