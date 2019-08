Versterking in Huis ter Heide

HUIS TER HEIDE – Galerie Huis ter Heide is er wederom in geslaagd om een boeiende en gevarieerde expositie neer te zetten die te zien is in de maanden september en oktober. Iedereen is op zondag 1 september om 14.00 uur van harte welkom om onder het genot van een hapje en een drankje de nieuwe tentoonstelling feestelijk in te luiden.

Tijdens deze tentoonstelling is zoals gebruikelijk het werk te zien van de vaste leden van het collectief. Vanaf dit najaar wordt het vaste team versterkt met een tweetal nieuwe leden: Wilhelmina Zoutwelle en Saber Mikael. Ook is er werk te zien van Harrie Willems, Femke Postma, Leo Stravers en Alesja Konchyts. (Foto: galerie Huis ter Heide)