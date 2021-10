VERT sluit seizoen af met geweldig feest

TOLBERT- De Vereniging van Eigenaren en Rijders van Tuigpaarden (VERT) kan terugkijken op een schitterende afsluiting van het seizoen. De HJC manege in Tolbert was zaterdag hét domein van de aangespannen paardensport. Daar werden namelijk de nationale kampioenschappen verreden. Nederlandse tuigpaarden stonden aan de start, net als de tuigpaarden Fries Ras en de Hackney’s, de pony’s Engels Ras. Vele nationale stallen waren vertegenwoordigd in Tolbert. Voor het was het dubbel en dwars genieten. De shownummers waren een lust voor het oog en de liveoptredens zorgden voor een wel heel gezellig feestje. Om kart voor zeven was het podium voor niemand minder dan Django Wagner. De Hollandse meezingers van Wagner deden niet alleen de paardenvoetjes trappelen. Ook het publiek ging lekker los. Al met al een zeer geslaagde afsluiting van het seizoen!