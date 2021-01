NORG – Het besluit om het Dr. Nassau College in Norg te verhuizen naar Assen, wordt niet teruggedraaid. Dat maakte wethouder Alex Wekema afgelopen week bekend tijdens de raadsvergadering. In augustus 2022 moet de school in Norg definitief op slot gaan. De VVD en de PvdA in de Noordenveldse gemeenteraad dienden een motie in om snel met een nieuwe bestemming voor het schoolgebouw te komen, zodat verpaupering wordt tegengegaan.