Verven, nieten en plakken

NIETAP – Wekelijks is er in Café Dussel in Nietap een activiteit voor inwoners. Dit op de dinsdag van 10.30 tot 13.00 uur. Via deelneemster Tieni kwam de vraag binnen of de groep iets konden betekenen voor de bouw van de paradewagen voor de Rodermarkt optocht. ‘Natuurlijk, kon dat.’ En zo is er nu elke dinsdagavond vanaf 18.30 uur een groepje senioren actief bij Tieni thuis om te verven, te nieten en te plakken. Aan een grote tafel midden in de schuur wordt flink geknutseld.

‘Kijk, dit doen we gewoon. Er moet nog zoveel gebeuren dat elke hulp voor de bouwgroep van ons dorp welkom is. We schilderen wasknijpers, plakken korenaren op borden en nieten lapjes stof. Dit zal worden gebruikt om schilden op de wagen te bouwen. Het thema van de bouwgroep Nietap is ‘Peace en Love. Hoe het er allemaal uit komt te zien wordt ook voor ons nog een verrassing,’ laat Tieni weten. In ieder geval wordt er tot aan de parade elke dinsdagavond flink gewerkt. ‘En weet je,’ zegt Tieni, ‘het is ook nog eens hartstikke gezellig. Naast Trefpunt Café Dussel is dit een leuk extraatje waar we met 10 deelnemers volop plezier aan beleven.’

Trefpunt Café Dussel wordt wekelijks georganiseerd door vrijwilligers met ondersteuning van Welzijn in Noordenveld. Informatie 050 3176500.