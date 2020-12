Vervroegd kerstvakantie: de Ongenode Gast peilt de stemming

RODEN – En opeens was het kerstvakantie. De scholen sloten afgelopen woensdag hun deuren, na het besluit van het kabinet. Tot en met 19 januari zullen kinderen van het basisonderwijs en leerlingen van het voorgezet onderwijs thuis zitten. De laatste schooldag van 2020 had men zich heel anders voorgesteld, zo bleek ook op OBS de Marke. Daar kwamen de kinderen met kerststukjes in hun hand het plein afgelopen. Op weg naar een extra lange vakantie. De Ongenode Gast peilde de stemming.

Het is niet voor het eerst, bedenkt de Ongenode Gast zich, dat men op De Marke vervroegd met vakantie gaat. We herinneren ons allemaal de verzakkingen in december 2018, die maakten dat er met stoom en kokend water een noodgebouw uit de grond werd gestampt. Inmiddels bivakkeren de leerlingen toch alweer twee jaar in de school, die tegen de zomer van 2022 klaar moet zijn. Het kan kinderen, ouders en leraren overigens niet snel genoeg gaan.

‘Staan we weer’, verzuchten twee ouders die leunend tegen hun auto staan te wachten op hun kids. Het is tien voor twee. De laatste schoolminuten van 2020 zijn aangebroken voor de leerlingen van De Marke. Roy Steendam is één van de ouders die zijn kroost komt ophalen. ‘Dit gaat nog wel wat worden’, zegt hij, al doelend op de vakantie tot medio januari. ‘Die eerste twee weken gaan nog wel, maar hoe gaat dat aan het eind?’, vraagt hij zich hardop af. ‘Daar maak ik me best zorgen om.’ De goedlachse Volksvermaker wil er verder geen halszaak van maken. ‘Ach, we redden het ook wel weer.’

Inmiddels komen de kinderen het schoolplein af. ‘Lieke, je tas!’, klinkt het. De kleine Lieke heeft haar rugzak wagenwijd openstaan, waardoor haar boeken er welhaast uitvallen. De tassen blijken sowieso zwaarder dan normaal. ‘Wat een boeken joh!’, laat één ouder zich ontvallen. ‘Lotte, pas je op voor je kerststukje!’

Een schoolplein zoals het hoort te zijn: een kakofonie van vrolijke kinderstemmen en bezorgde ouders. Wietse Rozema is weliswaar ouder, maar erg bezorgd lijkt hij niet. ‘Het is niet anders’, zegt hij over de sluiting van de school. ‘We houden het wel vol. We hebben ook ja geen keus.’ Nee, dat is ook waar.

Wie de Ongenode Gast zo één-twee-drie niet ziet is José Wolters. Misschien dat de directrice het momenteel nog even druk heeft met alle ontwikkelingen rondom het nieuwe schoolgebouw. Wolters zelf gaf al veel eerder aan dat het gebouw er wat haar betreft niet snel genoeg kan komen. En dus is het aanpoten geblazen en zal men op de school ook zeker met een schuin oog kijken naar de verantwoordelijke wethouder Alex Wekema.

Op het plein is het nog even druk. Lisa maakt aan haar moeder duidelijk dat ze wel zin heeft in de op handen zijnde vakantie en overhandigt haar een kerststuk. ‘Die kun je zelf toch ook wel dragen?’, is het nuchtere weerwoord. ‘Maar ik heb ook mijn tas al!’ Tja, tegen zoveel logica is geen kruit gewassen.

De kinderen gaan met papa en mama mee, de juffen (zoals Anneke en Marije) alleen achterlatend. Zij moeten de kinderen (die toch ook een beetje hun kinderen zijn) weer een paar weken missen. Is het al bijna 19 januari?

Wat: laatste schooldag OBS de Marke

Wanneer: dinsdag 15 december

Hoe laat: 14:00 uur