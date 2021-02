Verwen jezelf én een ander met zelfgemaakte snert tijdens het Snertweekend

NOORDENVELD – Het houdt niet op met de leuke acties van Welzijn in Noordenveld. Het weekend van 26, 27 en 28 februari is door WiN omgedoopt tot Snertweekend. Het is de bedoeling dat je zelf een grote pan snert maakt en dat deelt met iemand die wel een oppepper kan gebruiken. Chef-kok Wim van Staal van eetcafé Onder de Linden gaat je een handje helpen. Aan de hand van een video legt hij precies uit hoe je zelf de lekkerste snert maakt. En de ingrediënten voor de soep krijg je –lekker handig- thuis aangeleverd, beloven Wouter Meertens en Denise de Vette van Welzijn in Noordenveld die ook pakketten hebben gereserveerd voor het Gastenhuis en de Voedselbank. Wie wel zin heeft in de verrukkelijke wintersoep, kan zich aanmelden via de site www.activiteitenladder.nl. Deelnemers ontvangen voor het snertweekend een doe-het-zelf-pakket voor slechts 2,50 euro. Op tijd opgeven is slim, want er is een beperkt aantal pakketten beschikbaar.