Verwendag na anderhalf jaar corona

NORG – ‘Wat een mooi idee en een leuke activiteit.’ Reacties als deze zijn niet van de lucht als Afien Baving van Beweegdorp Norg en Bob Hulshof van Welzijn in Noordenveld afgelopen woensdag door het dorp fietsen om zo een start te maken met de werving van De Verwendag op zaterdag 25 september. ‘Het afgelopen anderhalf jaar was in alle opzichten bijzonder,’ zegt Afien Baving. ‘Nu het tij voorzichtig lijkt te keren en de regels steeds meer worden versoepeld, is het tijd om iedereen die een lastige periode achter de rug heeft eens in het zonnetje te zetten.’

Al ver voor de zomer klopte dorpsgenoot Ria Jansen op de deur van het kantoor van WiN In De Brinkhof. Zij heeft zelf een zorg en adviesbureau en kende op die wijze de dagelijkse strubbelingen rondom corona. ‘Het zou toch mooi zijn om iets te kunnen doen voor al die mensen die erg te lijden hebben gehad onder de corona periode,’ was haar invalshoek. Een organiserende werkgroep was snel gevormd. Een plan werd aan de gemeente gerepresenteerd en kreeg een subsidiebedrag om de wensen om te zetten in daden. Op zaterdag 25 september is het dan zover, De Verwendag. ‘Natuurlijk, iedereen die zich voelt aangesproken kan zich opgeven,’ geeft Bob Hulshof aan. ‘Toch hebben we gemeend een aantal doelgroepen extra te benadrukken en voorop te stellen in de werving. Zo gaan we specifiek langs (jonge) mantelzorgers, ZZP-ers zonder inkomsten, jongeren die langere tijd niet hebben kunnen sporten of chillen en ouderen die bijvoorbeeld het bezoek van kinderen erg hebben gemist. Ook zorgmedewerkers krijgen in deze wervingstijd extra aandacht. We hebben de huisartsenpraktijken benaderd, zorgcentrum De Wiekslag en alle dagbestedingsorganisaties in en rondom Norg. Ook Icare hebben we bezocht en ook hier werd De Verwendag als een mooi initiatief omarmd.’

Om 10.00 uur is er op De Verwendag een ontvangst met een kop koffie en gebak, daarna kan er of gewandeld worden of gefietst. Onderweg is vertier geregeld, er is muziek, rondleidingen en verrassingen op locaties, een lunch bij de lokale horeca en rondom 16.00 uur is er een muzikale afsluiting met een hapje en een drankje bij Zwaneveld. Deelnemen kost niks. Aanmelden is noodzakelijk en kan tot 23 september via de mail service@stwin.nl of even bellen met Servicebureau WiN 050 3176500.

Voor de jeugd is er voor de leeftijden 12 tot en met 16 jaar een specifiek programma opgezet. Jongerenwerkster Albinota Alilaj heeft samen met sportcoach Marten Vogt een activiteit opgezet onder de noemer ‘Move Your World’. ‘Samen aan de slag met jongens en meiden en te brainstormen over plannen en samen hiervoor in actie te komen, is de gedachte. Tussen de middag eten we pizza’s en als afsluiting hebben we een stormbaan op het terrein van De Brinkhofweide. Ook al doe je niet mee aan het programma, iedere jeugdige is vanaf 15.00 uur welkom om van de stormbaan gebruik te maken,’ laten zij weten.