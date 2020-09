Verzamelgebouw blijkt ideale oplossing voor partijen

‘Het is uniek wat hier allemaal bij elkaar zit’

RODEN – Aan de Ceintuurbaan Noord 122 hebben de Kledingbank, de Roder Boekenmarkt en de Voedselbank zich al verenigd. In december voegt ook Vluchtelingenwerk Noord-Nederland zich bij het geheel. Het verzamelgebouw, zoals deze unieke vorm van huisvesting wordt genoemd, biedt aan alle partijen een unieke oplossing. Afgelopen vrijdag werd het pand van binnen van een lik verf voorzien. Een goed moment om even polshoogte te komen nemen.

Na inspanning volgt ontspanning. Jofien Brink (Kledingbank), Arie van Klei (Roder Boekenmarkt) en Dragoslav Milkovic (Vluchtelingenwerk Noord-Nederland) drinken koffie te midden van kledingrekken. Het betreft de kleding van Kledingbank Noordenveld. De nieuwe winkel is een grote verbetering ten opzichte van het vorige gebouw. De klanten zijn dan ook heel tevreden over het nieuwe onderkomen. ‘We hebben veel meer ruimte’, zegt Brink. ‘En dat moet nu natuurlijk ook, afstand houden wordt steeds belangrijker. Gelukkig kan dat hier goed.’

Brink is niet de enige die positief is over het verzamelgebouw. Ook Van Klei is dat. Jarenlang moest de Roder Boekenmarkt weken, soms wel maanden zoeken naar een geschikt onderkomen. Het verzamelgebouw biedt een oplossing: vanaf nu vindt de Roder Boekenmarkt altijd aan de Ceintuurbaan Noord plaats. ‘Wij waren al een paar jaar in gesprek over een nieuw onderkomen’, zegt Van Klei. ‘Dit is ideaal. Als het straks weer tijd is voor de markt, die wij sowieso heel anders gaan opzetten, dan kunnen we gebruik maken van de ruimte van de Kledingbank. De rekken staan hier op wieltjes, dat schuif je zo aan de kant.’

Een ander voordeel is dat de Roder Boekenmarkt altijd ‘handjes’ kan gebruiken en die handjes straks in overvloed zijn. De Kledingbank zet mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk, in het kader van de participatiewet. Die mensen kunnen straks ook helpen bij de boekenmarkt. Milkovic ziet bovendien nóg een voordeel. ‘Statushouders moeten straks een duaal inburgeringstraject gaan volgen. Dat houdt in dat zij zowel moeten leren, als stage moeten lopen. Theorie leren en direct in de praktijk brengen dus. Dat zou hier uitstekend kunnen. Het is een uitstekende manier om de Nederlandse taal te leren, door te helpen bij bijvoorbeeld de boekenmarkt of de Kledingbank.’

Bovendien biedt het kansen, zo merkt men hier. ‘Laatst was er een statushouder die hier meehielp te verven’, zegt Milkovic. ‘Hij heeft inmiddels parttime werk gevonden, omdat hij is opgemerkt. Dat is fantastisch.’

Het verzamelgebouw gaat in de relatief rustige periode tussen januari en maart ook andere activiteiten faciliteren. ‘Denk aan workshops of andere activiteiten’, zegt Van Klei. ‘Vaak komt van het één het ander.’ ‘We hebben verder nog contact met Humanitas, Stichting Leergeld en RSG De Borgen’, voegt Brink toe. ‘We zoeken veel samenwerkingen. Bovendien is de drempel hier laag.’

Wethouder Kirsten Ipema, die vandaag als vrijwilliger komt helpen bij de verfwerkzaamheden, geeft aan het verzamelgebouw een uniek concept te vinden. ‘Dit is echt een compliment voor de betrokken organisaties. Zij hebben hier lang aan gewerkt. Het verzamelgebouw biedt een fantastische oplossing. Bovendien is de onderlinge samenwerking heel goed. De organisaties hebben veel aan elkaar en dat is mooi om te zien.’

De Kledingbank gaat op 6 oktober weer van start voor haar klanten. De Roder Boekenmarkt is alweer in voorbereiding voor de markt die in december, verspreid over vier dagen, zal worden gehouden. Vluchtelingenwerk Noord-Nederland dient nog even geduld te hebben. Pas in december verwachten zij te verhuizen naar de Ceintuurbaan Noord.