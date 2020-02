Verzamelgebouw Ceintuurbaan Noord krijgt 25.000 euro van Oranje Fonds

RODEN – Het Oranje Fonds heeft maar liefst 25.000 euro toegezegd voor de verbouwing en inrichting van het Verzamelgebouw aan de Ceintuurbaan Noord te Roden. Vorig jaar heeft B&W van de Gemeente Noordenveld besloten het gebouw voor vier jaar te huren en beschikbaar te stellen aan de Kledingbank, de Voedselbank, de Roder Boekenmarkt en Vluchtelingenwerk. Deze vier organisaties hebben ieder voor zich een sociale functie, maar zullen in het nieuwe gebouw met elkaar samenwerken en hun sociale functie hierdoor versterken. Het gebouw moest nog worden verbouwd, maar vanaf september hebben de Kledingbank en de Roder Boekenmarkt al hun intrek in het gebouw genomen. Begin november van het vorige jaar is de Voedselbank in het gebouw gekomen, nadat de ruimte aan de Kanaalstraat door brandschade niet meer kon worden gebruikt. Over een paar maanden zal ook Vluchtelingenwerk in het gebouw trekken. De verbouwing is in november begonnen en wordt nu in februari afgerond. De kosten bedragen ongeveer 170.000 euro.