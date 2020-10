Veteranensnoei voor de kabouterboom op Landgoed Nienoord

LEEK – De kroon van de oude tulpenboom op landgoed Nienoord (ook bekend als de kabouterboom), is onlangs weer behoorlijk ingekort. Dit was nodig omdat tientallen jaren geleden een blikseminslag schade veroorzaakt heeft. Dat is in de loop van de tijd gaan inrotten, waardoor de stamvoet nu compleet is uitgehold. Als reactie op de holte heeft de boom een dikke knolvoet gemaakt, een groeiwijze die bij meer tulpenbomen bekend is. Een markant beeld, maar het maakt de boom wel kwetsbaar bij een zware een storm.



In opdracht van de Gemeente Westerkwartier hebben deskundige boomverzorgers de boom onlangs een zogenaamde ‘veteranensnoei’ gegeven. De kroon wordt hierbij compacter gemaakt. Resultaat: de wind heeft er minder vat op en de kans op breuk is een stuk kleiner. De kunst van veteranensnoei is het vinden van een nieuwe balans voor een oude boom, zodat het leven met jaren verlengd kan worden. Vergelijk het met een zeilboot waarbij de mast niet meer zo sterk is. Het zeil moet dan gestreken worden maar de boom moet wel verder kunnen varen! Kortom: een delicate klus die de gecertificeerde boomverzorgers van Erenstein Boomverzorging uitstekend hebben uitgevoerd.



“De inspanningen zijn het waard, want het gaat om het behoud van misschien wel één van Nederlands meest waardevolle tulpenboom, die al honderden jaren op een prominente plek in het park staat”, vertelt Bert Plaat, boominspecteur van de Bomenstichting Provincie Groningen en Friesland. “Het verhaal gaat dat de veteraan in de Gouden Eeuw door een VOC-schip meegekomen is naar Nederland en daarna geplant is op de huidige plek. Het landgoed kent dan ook een historie van vijf eeuwen. Er heeft een borg gestaan, gebouwd in 1525 door de familie Van Ewsum. Het huidige landhuis is van 1884. De toegangspoort uit 1708, herinnert nog aan de vroegere glorie”.



De tulpenboom is in al die eeuwen uitgegroeid tot een waar monument en zal in opdracht van de Gemeente Westerkwartier blijvend worden gecontroleerd op conditie en veiligheid. De bezoekers van het Landgoed Nienoord hebben goed zicht op de bijzondere boom vanaf het Rosariumpad, een paar honderd meter vanaf de centrale parkeerplaats. Ook is de boom goed te zien even verder op, bij het terrein van het landhuis, waar het Nationaal Rijtuigmuseum is gevestigd. De stamvoet is voorzien van een houten omheining. “Het is namelijk van belang de groeiplaats zo weinig mogelijk te betreden en de holte is alleen toegankelijk voor boomdeskundigen, bijvoorbeeld om de resterende wand van de stamvoet te controleren”, aldus Plaat.