VEV ’67 en VCN mass turning trots op langdurige samenwerking

LEEK – VEV ’67 en VCN mass turning hebben de handen ineengeslagen. Vanaf komend seizoen is VCN mass turning de nieuwe hoofdsponsor van VEV ’67.

VCN mass turning is sinds 1990 specialist in het verspanen van complexe draaidelen van onder andere staal, roestvrij staal, koper, aluminium en messing met nauwe toleranties in grote aantallen. De producten van VCN mass turning worden wereldwijd door een groot aan producenten, in diverse sectoren van de industrie, afgenomen. In 2018 is de nieuwe fabriekshal van 2500 m2 in gebruik genomen, waarin ruimte is voor uitbreiding van het machinepark. Op dit moment bestaat het machinepark uit 52 hoogwaardige CNC-machines die 6 dagen in de week 24 uur per dag produceren, waarbij meer dan 2000 ton aan grondstoffen bewerkt worden tot 20 miljoen producten. Ook op het gebied van het milieu wil VCN mass turning een vooraanstaande rol spelen. 99% van het afval wordt gerecycled en door het gebruik van moderne afzuigsystemen wordt de lucht schoongehouden. Momenteel werken er 90 medewerkers mee aan het succes van dit familiebedrijf. Door de structurele groei is VCN mass turning continu op zoek naar nieuwe collega’s (www.vcnbv.nl). De kans is groot dat iemand dagelijks gebruik maakt van apparaten, een machine of een vervoersmiddel waarvan een onderdeel in Leek is gemaakt en dat is best bijzonder.

‘Wij zijn verheugd en trots dat wij zo’n gerenommeerde organisatie voor langere periode aan onze club hebben verbonden. Met de samenwerking met VCN mass turning zijn wij in de komende jaren in staat om onze sportieve en maatschappelijke doelstellingen verder vorm te geven en onze ambitie een toonaangevende club in het Westerkwartier te zijn verder te versterken’ aldus Arjan Pruim (bestuurslid VEV ’67).