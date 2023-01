VEV ’67 en Zuidhorn als poulewinnaar door naar laatste acht

LEEK – Donderdagavond 29 december werd op het Leekster Voetbalgala bepaald welke vier teams uit de poules K en L zich zouden gaan plaatsen voor de Gala-avond op zaterdag 7 januari. Ruim voor aanvang van de eerste wedstrijden stonden er al lange rijen voor de kassa en de publieke belangstelling was dan ook groot. Vanaf de sfeervolle tribunes werden alle teams hartstochtelijk aangemoedigd door hun achterban, om zich als nummer één of twee in de poule te verzekeren van een plaats bij de laatste acht. VEV ’67 deed dat zeer overtuigend door alle drie wedstrijden winnend af te sluiten. In de eerste wedstrijd werd het vooraf toch enigszins gevreesde Fc. Grootegast met 3-0 verslagen. Het was voor de Grootegasters de eerste nederlaag tijdens het toernooi en ook tegen Nieuw-Roden en vv Westerkwartier werd verloren, wat uiteraard uitschakeling betekende. Grootegast bleek donderdagavond vooral verdedigend kwetsbaar te zijn. Nieuw-Roden en vv Westerkwartier speelden onderling met 1-1 gelijk. Op basis van een beter doelsaldo dan Nieuw Roden legde vv Westerkwartier beslag op de tweede plaats. Het team van trainer Johan Wardenier zette daarmee een prima prestatie neer. Het team heeft nu zelfs twee ijzers in het vuur, want het speelt op de Gala-avond ook al de finale van het B-toernooi tegen VAKO. In de kwartfinale is vv Zuidhorn de tegenstander.

Zuidhorn werd winnaar van poule L, door net als VEV ’67 alledrie wedstrijden te winnen. Zuidhorn scoorde ‘slechts’ vijf keer, maar incasseerde geen enkele tegengoal. In poule L eindigde HFC ’15 met de ervaren zaalvoetbalroutinier Ite Hoolsema in de gelederen, als tweede. Tegen Zuidhorn verloren de Hoogkerkers met 0-1. De wedstrijden tegen Waskemeer en Veenhuizen werden in winst omgezet. Waskemeer, dat terug kan kijken op een prima toernooi, won van Veenhuizen en eindigde als derde in de poule. HFC ‘15 mag op de Gala-avond proberen om het favoriete VEV ’67 de pas naar de halve finale af te snijden. Een pittige opgave, maar ook in het zaalvoetbal is niets onmogelijk.