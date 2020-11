Hoe gaat het met VEV en Veenhuizen?

VEV denkt aan tweede kunstgrasveld en Veenhuizen ziet ledentoename

LEEK/VEENHUIZEN – Zolang er niet gevoetbald wordt, maakt De Krant een rondje langs clubs in de regio. Ditmaal laten we de voorzitters van VEV’67 en VV Veenhuizen aan het woord.

Voorzitter Emo de Vries van VEV’67 hoopt niet dat zijn laatste jaar als voorzitter als een nachtkaars uit zal gaan. ‘Het is erg rustig op dit moment, maar achter de schermen is er veel overleg. Het bestuur, de jeugdafdeling, de PR afdeling enzovoort zijn met elkaar regelmatig in contact.’

Aan activiteiten geen gebrek. Tot twee weken terug is er nog volop met viertallen door de senioren getraind. De trainingen van de laatste tijd, in groepjes van twee, geven te weinig uitdaging. ‘De jeugd zorgt gelukkig nog voor enige reuring. Zij spelen op zaterdag onderlinge toernooien bij de club.’

Het sociale aspect ontbreekt volledig, vindt De Vries. ‘Iedereen mist dit enorm. Er is dit jaar geen Wintercup. De organisatie zit nu te brainstormen over het organiseren van een Zomercup. De gemeente is hiervoor al benaderd. Men is druk bezig op de achtergrond om de leden te blijven binden. Er zal in de december maand een Pubquiz en waarschijnlijk ook een Bingo worden gehouden. Meer informatie volgt binnenkort.’

De Vries klaagt niet, zoals zijn penningmeester dit meestal wel doet. Financieel staat de club er goed voor. Wel is er veel geld uitgegeven om de coronamaatregelen goed na te kunnen leven. Het geeft dan ook voldoening dat de vele maatregelen het voetbal wel mogelijk heeft gemaakt. De leden klagen niet en er is geen ledenverlies te constateren. De jeugdleden en de trainers zijn wel ontzettend tevreden met het nieuwe kunstgrasveld. Met het grote ledental zit de club te denken aan een tweede kunstgrasveld.

Emo de Vries geeft aan nog wel een aantal speerpunten te hebben met de club. ‘We hopen er volgend seizoen een senioren heren en dames team bij te krijgen. Voor de Vries lijkt het geweldig om binnen afzienbare tijd het weekendvoetbal zijn intrede te laten doen.’

Met Veenhuizen gaat het goed, zegt voorzitter Kees van der Leest. ‘Het 75-jarig jubileum valt helaas in het water. In oktober is in kleine kring wel een klein feestje gevierd. Bestuur, oud-trainers en huidige trainers hebben gezellig een samenzijn beleefd.’

De club kampt niet met ledenverlies, maar ziet zelfs een ledentoename. Op zaterdag is de club met Kaboutervoetbal begonnen. Inmiddels zijn er twaalf enthousiaste spelertjes elke zaterdag present bij de trainingen. De zaterdagen worden bij Veenhuizen met hoofdzakelijk 4 tegen 4 toernooitjes.

Het bestuur heeft één keer per maand overleg. De jeugdtrainers worden door hoofdtrainer Hendrik Timmer via ‘Train de Trainer’ bijgeschoold in deze voetballoze periode. De club zit niet stil. In het kader van het jubileumjaar is er een ballenactie geweest. In drie dagen zijn er 75 ballen aan de man gebracht. De grote clubactie heeft ons de mogelijkheid gegeven om nieuwe aluminium doeltjes aan te schaffen. De actie Rondje voor jouw Club slaat goed aan. Inmiddels heeft Veenhuizen al ruim 1500 euro opgeleverd. In december komt de Oliebollenactie die wel doorgaat.

De vaste lasten lopen wel door en de clubkas teert wel in, maar Veenhuizen is financieel gezond. Doel is wel om aan het einde van het seizoen een kleine winst te behalen maar dat wordt nu lastig.

‘Er is geen enkele coronabesmetting bij de club geweest’, constateert Van der Leest. ‘De spelers en ouders zijn zeer gedisciplineerd om de regels te volgen. Jammer dat de maatschappelijke functie die de club met het dorp heeft op een laag pitje is komen te staan. De binding bij de jeugdteams is er wel. Bij de senioren is dit anders.’

De voorzitter geeft aan dat de club met een duurzame toekomst bezig is. Zo is er een CV installatie gekomen die via zonnepanelen van stroom wordt voorzien. Verder hoopt de club dat de Gemeente snel tot een besluit komt over de aanschaf van LED verlichting. Dit heeft op dit moment niet de prioriteit bij de gemeente.

Van der Leest heeft goede hoop dat er halverwege januari 2021 weer gevoetbald gaat worden. Het zal eerst zonder publiek zijn en dan hopelijk in februari weer met publiek. Het is jammer dat het 75-jarig jubileum van de club nu niet uitbundig gevierd kan worden. Wellicht kan er in 2021 nog enige aandacht voor dit 75-jarig bestaan van Veenhuizen komen.