VEV’67 bereikt voor de eerste maal de finale van de bekerstrijd in het noorden

Halve finale bekercompetitie

LEEK – VEV’67 heeft afgelopen week de finale van het bekertoernooi bereikt. Na strafschoppen versloegen de Leeksters tegenstander Winstum, waarmee de ploeg van Johan Pitstra voor het eerst de finale van het bekertoernooi heeft bereikt.



VEV’67 begint fel aan de strijd tegen eersteklasser Winsum. De eerste kans is weliswaar voor Winsum, maar gelukkig voor de thuisclub schiet de spits in vrije positie over het doel. Het fris spelend VEV creëert een aantal mogelijkheden. Een schot van Raymond Bolt belandt in de handen van de keeper. Een voorzet van de immer mee opkomende Mats Wolthuis wordt matig door de keeper van Winsum verwerkt. Het schot van Renze Dijk uit de draai komt recht in de keeper zijn handen. De prima spelende Rick Schuring stoomt op na een steekpass van Bolt. Oog in oog met de keeper schiet hij naast het doel. Langzamerhand neemt de eersteklasser het heft in handen en komen er vooral via corners en vrije trappen mogelijkheden voor de ploeg. Winsum is een ploeg, dat wacht op de foutjes van de tegenstander en dan genadeloos toeslaat. Vooral met stilstaande situatie weet de ploeg van trainer Bert Vos vaak het doel te vinden. Kort voor de pauze is zo’n moment. Onachtzaamheid in de verdediging van VEV geeft Heinze Andringa de kans geheel vrijstaand de bal in het doel te koppen: 0-1.

De tweede helft laat VEV zien dat het zich niet neerlegt bij een nederlaag. Met prima spel komt de ploeg tot een aantal mogelijkheden. De thuisclub is zeker gelijkwaardig, zo niet beter in deze fase. Na een prima opgezette aanval via rechts, geeft Jeffrey Visser een afgemeten voorzet op de vrijstaande Renze Dijk, die de bal in tegengestelde richting in het doel wil koppen, maar de keeper op zijn weg vindt. In tweede instantie kan de lange spits alsnog de bal met zijn hoofd in het doel werken. De 1-1 is op dat moment zeer verdiend. VEV blijft de bovenliggende partij en Winsum beperkt zich tot uitvallen, die prima door VEV worden geneutraliseerd. De uitstekend en gedreven spelende Raymond Bolt stuurt de diepgaande Arjan Veenstra diep. De bal wordt onderweg nog door Renze Dijk aangeraakt, waardoor Veenstra op dat moment wel in buitenspelpositie lijkt te lopen. Het mag doorgaan van het arbitrale duo en Veenstra gaat met een mooie actie binnendoor bij zijn tegenstander en schiet de verwoestend hard, buiten bereik van de keeper, via de lat in het dak van het doel. Een terechte 2-1 voorsprong voor VEV. In het verdere verloop krijgen Rick Schuring, Renze Dijk en de ingevallen Arjan de Vries de mogelijkheid de score uit te breiden. Helaas voor VEV lukt het de mannen niet te scoren. Vaak is het zo dat als je de bal er niet inschiet, de bal er aan de andere kant wel in gaat. Een inzet vanaf de rechterkant halverwege de helft van VEV wordt hard ingebracht. De bal verdwijnt in het doel voor de verbouwereerde keeper Pim Wellinghof. Het schijnt dat de spits van Winsum de bal nog geraakt zal hebben, maar daar verschillen de meningen over. Derhalve wel een gelijke stand. Dit is het sein voor Winsum het tempo op te voeren en een beslissing in de reguliere tijd te forceren. Vijf minuten voor tijd loopt Frank Schuring onnodig tegen zijn tweede gele kaart aan en dient het veld te verlaten. VEV strijdt met alles wat het heeft met tien man voor in ieder geval strafschoppen. Met lange ballen probeert Winsum het nog maar VEV laat geen krimp. De strafschoppen zullen volgens het ABBA systeem worden genomen. Renze Dijk mist voor VEV. Rick Schuring, Arjan de Vries, Mats Wolthuis en de beslissende door Raymond Bolt missen niet en omdat Winsum tweemaal mist, is VEV ’67 voor de eerste maal bekerfinalist van het noorden.