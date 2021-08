VEV’67 bouwt verder aan jeugdopleiding

LEEK – Met de aanstelling van Arjan Veenstra en Rick Schuring als Hoofd Jeugdopleiding zet VEV’67 een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de jeugdopleiding. Arjan gaat zich richten op de bovenbouw en Rick op de onderbouw. Jeugdbestuurslid technische zaken Marcel Nieuwhof is content met de aanstelling. “Beide jongens ademen voetbal en kennen de club goed. We zijn ervan overtuigd dat ze een waardevolle bijdrage gaan leveren in het vooruithelpen van onze jeugdopleiding”.

De aanstelling volgt op het succesvol doorlopen van het Kwaliteit en Performance programma van de KNVB in 2020 waarbij de club de erkende status van Lokale jeugdopleiding heeft gekregen.”We zochten nog naar twee HJO’s die de vertaalslag kunnen maken van het technisch jeugdbeleid naar de praktijk van het trainingsveld”, vertelt Marcel Nieuwhof. “Daar ligt een mooie uitdaging voor het komende seizoen”. De voornaamste taak van de HJO’s bestaat dan ook uit het begeleiden en ontwikkelen van de jeugdtrainers en coaches/leiders. Arjan en Rick weten zich hierin gesteund door de trainers van het eerste elftal Kees Pranger en Marcel Poll. Ook zij zullen nadrukkelijker betrokken worden bij de jeugdopleiding en vormen daarbij de belangrijke schakel tussen de jeugdafdeling en het eerste elftal. Marcel Nieuwhof: “Uiteindelijk leiden we op voor het eerste elftal, dus we zijn ook erg blij dat Kees en Marcel hier een actieve rol in gaan spelen”.