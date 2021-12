VEV’67 haalt 6650,88 op met lotenverkoop Grote Clubactie

LEEK – Maar liefst 6650,88 euro werd er opgehaald met de Grote Clubactie voor de voetbalclub VEV’67. Er waren 63 kinderen die 25 loten of meer hadden verkocht. Ze kregen hiervoor als dank een mooie Puma voetbal. En als Joost Klasens meedoet met het verkopen van loten, dan weet je één ding zeker, hij gaat de meeste loten verkopen. De uitdaging voor volgend jaar is voor iedereen en Joost om meer dan 204 loten te verkopen. Joost voetbalt in de JO11-1. Naast Joost verkochten nog drie andere jongens 25 loten of meer. Niet zo vreemd ook dat VEV’67 JO11-1 als team de meeste loten heeft verkocht: 310 stuks. Dit levert voor het team een patatje, snack en een flesje drinken na afloop van een wedstrijd op (wanneer dit weer mogelijk is uiteraard). Joost kreeg voor z’n prestatie een tegoedbon die hij mag besteden bij hoofdsponsor Intersport Superstore Roden. Ook mag hij een voetbaltenue uitkiezen van z’n favoriete team. Ari Buikema, mister Grote Clubactie VEV’67 reikte de cheque uit aan Redmar van der Burg van het Jeugdbestuur.