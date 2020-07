VEV’67 is door de KNVB gecertificeerd als ‘Lokale Jeugdopleiding’.

LEEK – VEV’67 heeft met succes deelgenomen aan het Kwaliteit- & Performance (K&P) programma van de KNVB. Het K&P programma is een initiatief om betaald voetbalclubs en amateurverenigingen te ondersteunen met het voetbaltechnische jeugdbeleid. Het uiteindelijke resultaat van het volgen van dit programma is het ‘Technisch Jeugdbeleidsplan’. De werkgroep die hard aan deze plannen heeft gewerkt, heeft gisteravond het officiële certificaat ‘Lokale Jeugdopleiding’ van de KNVB in ontvangst mogen nemen.

Ab van der Velde, die nauw betrokken was bij het process, heeft vanuit de KNVB het certificaat uit mogen reiken. Ab was erg te spreken over de samenstelling van de werkgroep, die bestond uit Marco Soeten, Marcel Nieuwhof, Arjan Pruim en Dirkjan Boomsma. Later in het process sloot Arjan Veenstra aan bij de groep. De afgelopen anderhalf jaar heeft deze groep zeker niet stil gezeten. Om kennis vanuit de hele vereniging te vergaren was het nodig om veel te overleggen met hoofdtrainers, trainers, besturen en commissies.