LEEK – Na de 4-1 overwinning vorige week op concurrent HFC’15 JO17-3 in een ” zeer heet potje ” moest er door VEV’67 JO17-2 nog wel even gewonnen worden van Peize JO17-2. Met een 6-0 overwinning op Peize konden de bloemen en medailles worden uitgereikt. Ook de traditionele duik in de sloot ontbrak natuurlijk niet !