VEV’67 legt het in finale af tegen Flevo Boys

Geen bekerwinst voor dappere Leeksters

EMMELOORD – VEV’67 speelt nog op twee fronten, namelijk deze finale van de beker en de nacompetitie voor promotie naar de eerste klas. De focus ligt meer op aanstaande dinsdag dan op deze dag, legt trainer Johan Pitstra vooraf de wedstrijd uit. Natuurlijk wil je deze finale winnen, maar het is het toetje van een prima seizoen. Lang in de wedstrijd blijven en zo weinig mogelijk foutjes maken. Het klassenverschil zal er wel degelijk zijn maar met compact spel en goede dosis strijdlust kunnen we het hopelijk de tegenstander erg lastig maken.

Een ware volksverhuizing van vijf bussen VEV’67 aanhangers brengt een ieder juist op tijd voor het begin van de wedstrijd. Een mooie sfeer vooraf de wedstrijd. Een waar geel rookgordijn neemt bezit van het veld. Aan de andere komt een rood gordijn aanwaaien. Dit alles wordt begeleid met een oorverdovend vuurwerk. Er heerst een aardige cupsfeer.

VEV’67 begint strijdvaardig aan de wedstrijd. Veel druk naar voren brengt de thuisclub een aantal malen in de problemen. De jonge Kevin de Vries en Arjan Veenstra bluffen de tegenstander in deze periode behoorlijk af. Het levert ook direct mogelijkheden op. Helaas is de voortzetting niet optimaal waardoor er eventueel een doelpunt uit voort zal kunnen komen. Een overtreding op Raymond Bolt levert balverlies op en geeft spits Johan Tiems de ruimte om met een goede actie tot een schot te komen. Pim Wellinghof staat goed op zijn post. VEV’67 is niet onder de indruk. Ze blijven Flevo Boys onder druk zetten. Een goede pass van Bolt op Rick Schuring brengt dezelfde speler oog in oog met keeper Mesud. De inzet van Schuring is krachteloos om de keeper in problemen te brengen. Na een kwartier trekt Flevo Boys meer en meer het initiatief naar zich toe. VEV kan de bal op het middenveld niet meer vasthouden. In de voorhoede wordt te snel balverlies geleden en de duels gemakkelijk verloren. Dan wordt je ver teruggedrongen, temeer dat het middenveld meer en meer overlopen wordt. In de twintigste minuut lijdt Arjan Veenstra ietwat onnodig balverlies. De snelle en zeer behendige Doufikar rondt zijn solo af met een schot in het zijnet via de keeper van VEV’67. Bij de aansluitende corner staat de meegekomen centrale verdediger Reussing wel helemaal vrij om in te koppen. De bal verdwijnt over het doel. Zo nu en dan komt VEV’67 via Mats Wolthuis op rechts door. De voortzetting is veelal Bij een uitval van VEV’67, ditmaal over links, komt de bal bij Jeffrey Visser, die de bal op de achterlijn goed teruglegt op de instormende Wolthuis. Hij legt aan voor een schot, maar het schot wordt door een verdediger geblokt. De handelingssnelheid bij Flevo Boys is duidelijk hoger dan bij het twee klassen lager spelende VEV’67. De techniek is daar debet aan. Een goede techniek geeft een speler meer tijd en die tijd wordt VEV’67 niet gegeven.

Goed doorzetten van de beweeglijke Doufikar dwingt Wellinghof tot een redding. In de rebound is spits Rorije attent om de 1-0 aan te tekenen. Arjan Veenstra legt na een goede solo op links de bal voor, maar de bal gaat over spits Renze Dijk. In de snelle aansluitende tegenaanval van Flevo Boys komt de bal bij Doufikar. Zijn actie laat Wolthuis staan en op de achterlijn legt hij de bal terug op Tiems, die de bal beheerst in de verre hoek plaatst buiten bereik van keeper Wellinghof. Ruststand derhalve 2-0.

Jammer voor de wedstrijd. Een ieder die VEV’67 een warm hart toedraagt, hoopt op een wederopstanding zoals vorige week. Helaas dit zit er deze wedstrijd niet in. De tweede helft probeert VEV’67 de bakens te verzetten. Er wordt vol op de aanval gespeeld. Dat geeft ruimte aan de thuisclub. De ruimtes worden groot en in de omschakeling komen er grote kansen voor Flevo Boys. Vrij snel valt er dan ook een doelpunt, die door scheidsrechter Weiland wordt afgekeurd. Een goede aanval via Bolt, die het spel naar de rechterkant verplaatst op de snelle Wolthuis. Zijn voorzet geeft Jeffrey Visser de kans met het hoofd te scoren. Zijn kopbal wordt door de keeper goed verwerkt. Het veld ligt open. De spitsen van Flevo Boys krijgen alle ruimte om hun snelheid te benutten. Met zijn drieën spelen ze de twee verdedigers van VEV’67 simpel uit. Rorije scoort zijn tweede doelpunt van de middag en de derde van zijn team. Arjan Veenstra en Renze Dijk proberen nog via een paar goede schoten de keeper te verschalken. Uit een aansluitende corner kopt Robin Elderman bij de tweede paal de bal op het doel. Zijn bal wordt van de doellijn weggehaald.

De wedstrijd is gespeeld en VEV’67 denkt aan aankomende dinsdag. Het blijft het wel proberen, maar de wissels dragen er niet echt toe bij dat er nog een opleving komt. Flevo Boys wisselt ook. Dat geeft wel enig nieuw elan bij de ploeg van oud Leekster Kevin Waalderbos. Doufikar laat zich nogmaals zien en stelt Tiems in staat zijn tweede van vandaag te maken. Waalderbos brengt wisselspeler Lars de Boer voor Doufikar. Een prima wissel, want de Boer scoort binnen 1 minuut tweemaal, na niet goed optreden in de verdediging van VEV. De eindstand 7-0 is hoog uitgevallen en dat is jammer.

Opstelling:

Flevo Boys: Mesud, Post A, Adams, Reussing, Kwoei, Strengholt, Span (Boer), Tiems, Nijboer, Doufikar (de Boer), Rorije (Post F)

VEV’67: Wellinghof, Wolthuis, Elderman, Tjoelker, Broeders, de Vries (de Vries A), Bolt (Soeten), Schuring, Dijk (Cazemier), Visser, Veenstra.