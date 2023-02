VEV’67 overrompelt Marum en toont zich de sterkste in de derby

LEEK/MARUM – VEV’67 wilde revanche voor de 0-4 nederlaag tegen Marum eerder dit seizoen en vanaf de start liet het team van Kees Pranger en Marcel Poll dat zien. Marum startte zonder de geblesseerde Daniel Laturiuw. VEV’67 miste Jeffrey Visser, Menco Renkema en Tom van Leeuwen. Prima omstandigheden en veel publiek langs de lijn. Wie te laat was had pech want in de 2e minuut lag de bal achter keeper Kleiker van Marum. Nadat keeper Wellinghof een hoekschop van Marum had weggestompt kreeg Arjan Veenstra de bal aan de rechterkant. Na een kaats kreeg hij de bal terug, gaf een prima pass over de grond voor het doel langs en aanvoerder Gerhard van den Berg kon de 0-1 scoren. Amper bijgekomen van de snelle achterstand had VEV’67 weer balbezit en bestreek Mats Wolthuis de hele rechterkant en ook hij legde de bal laag bij de 2e paal neer waar Marco Soeten de 0-2 in kon tikken al in de 6e minuut. VEV’67 combineerde naar hartenlust en Marum legde ze geen strobreed in de weg. Trainer Jan Piet Bosma liet het zijn spelers ook weten langs de lijn. Er moest korter gedekt worden. Vooral dus aan Marums’ linkerkant werd Frank Terpstra overlopen, maar gezegd moet worden dat hij weinig steun kreeg van zijn medespelers. Voordat trainer Bosma weer zat was het ook al 0-3. VEV’67 was superscherp. Wederom was het Arjan Veenstra die vanaf rechts naar binnen dribbelde en een lage voorzet gaf, de 0-3 was een feit door een eigen doelpunt, welke anders wel door een VEV’er was benut. De eerste aanvallende actie van Marum leverde wel een doelpunt op. Na geen voordeel floot scheidsrechter Jasper Ottens alsnog voor een overtreding en nam Noël Kailola een prima vrije trap die even zo goed werd ingekopt door Marc Oldewarris 1-3. En dat allemaal binnen een kwartier in de wedstrijd. Na een snelle counter via Oosterhof miste Oldewarris zijn lage schuiver nipt. VEV’67 bleef gevaarlijker. Weer redde Keeper Klaas Kleiker die een schot met zijn vingertoppen tot hoekschop kon verwerken. Nog geen minuut later kreeg Menco Oedzes (VEV’67) de bal aan de linkerkant. Had daar een zee aan ruimte en gaf een prima pass op Gerhard van den Bergh die op de 16-meter lijn genoeg tijd had om een hoek te kiezen. 1-4 En dat net 30 minuten onderweg… Marum snakte eigenlijk al naar rust om de boel eens goed neer te zetten. Vlak voor dat rustsignaal nog twee kansen voor de Leeksters. Eerst schoot Jorn Udema via een combinatie tussen Van den Berg en Soeten over via een Marum been en redde Kleiker na wederom een schot van Udema. Na rust kwamen Rogier van der Ploeg en Delano Dussel, Noël Kailola en Frank Terpstra vervangen bij Marum. Uiteraard begon Marum wat feller aan de tweede helft echter gaf VEV’67 geen ruimte om te voetballen. Een voorzet door Rogier van der Ploeg werd door Oldewarris gemist en Menco Oedzes miste voor VEV’67 met een schot dat net naast ging. Toen na een uur spelen Stan van der Wal, Oedzes verving en Jelle de Lange, Oldewarris kwam vervangen werd de wedstrijd weer wat levendiger. Stan van der Wal met prima individuele acties en Jelle de Lange met zijn snelle rushes over de linker vleugel. 1 keer was hij daarmee succesvol toen hij op volle snelheid Tom Boezerooy op maat bediende die de 2-4 kon inschieten. In de slotfase werd het zelfs nog 2-5 door een prima actie van Stan van der Wal die vanaf de achterlijn Erwin Cazemier bediende, welke de bal beheerst binnen schoot. Een verdiende overwinning voor de ploeg uit Leek die met ‘9 uit 3’ en een wedstrijd minder nog wel wat plaatsen kan stijgen op de ranglijst. Marum zal meer als team moeten gaan ‘voetballen’ als men tegen koploper Velocitas aantreedt.

Reactie van trainer Jan Piet Bosma: Een dramatisch begin wat dit seizoen al een aantal keren gebeurd is. Dan kun je alle tactiek wel in de prullenbank gooien. Er was geen beleving en scherpte. VEV’67 won verdiend.

Reactie trainer Kees Pranger VEV’67: We staan er op dit moment goed op. De teamgeest is top en iedereen heeft de focus op voetballen. We hebben de juiste energie en het klopt allemaal. Dat is voor een trainer lekker.

Marum: Kleiker, D. Swieringa (Siepelinga), J. Swieringa, Buma, Terpstra (vd Ploeg), Kailola (Dussel), Boezerooij, Boekema (van Kammen), Oosterhof, Boonstra, Oldewarris (de Lange)

VEV’67: Wellinghoff, Wolthuis (Lap), Elderman, Broeders, S. Veenstra, Tjoelker, vd Berg, A. Veenstra, Oedzes (vd Wal), Udema (vd Galiën), Soeten (Cazemier)