VEV’67 presenteert nieuwe technische staf voor JO19-1

LEEK – VEV ‘67 heeft de technische staf voor het seizoen 2020/2021 rond voor JO19-1. Volgend seizoen zullen Bernard Hulst, Edwin Bakker en Dennis de Haan leiding geven aan dit selectieteam. Alle drie de heren zijn bekende gezichten binnen VEV’67. Bernard en Edwin zullen op het veld staan als trainers en Dennis gaat als teammanager aan de slag.

JO19-1 speelt momenteel Zaterdag Hoofdklasse. Voor volgend jaar staat er een brede selectie op papier en er komt een talentvolle lichting aan. Reden genoeg voor dit nieuwe trio om hier op de langere termijn aan verder te bouwen. Ondanks dat de technische staf hiermee rond is, is het team nog wel op zoek naar een vaste grensrechter. Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen met de_haan_dennis@hotmail.com. Ook voor de overige selectieteams en breedteteams wordt er hard gewerkt om de staf in te vullen voor het volgende seizoen.