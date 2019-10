VEV’67 verliest onnodig thuis van Stiens

LEEK – ‘Het ontbeerde het thuisspelende VEV’67 aan beleving’, aldus een teleurgestelde trainer Johan Pitstra, na de 0-2 thuisnederlaag tegen Stiens. De kansen van de thuisclub konden op één hand worden geteld. Van een club als Stiens had niet verloren hoeven te worden.

Trainer Pitstra was blij dat hij een beroep kon doen op enkele teruggekeerde spelers na hun blessure. De wedstrijd begon in een tempo waarbij beide teams zich duidelijk aan het aftasten waren. VEV had vooraf kennis genomen van de op de counter spelend Stiens. Met dit in hun achterhoofd leek het wel dat de spelers van VEV met een soort deken over zich speelden. Beducht voor de snelle uitvallen van Stiens werd er weinig risico genomen in de beginfase. Het was dan ook opvallend dat pas in de twintigste minuut het eerste wapenfeit van VEV genoteerd kon worden. Na een vrije trap van Arjen Veenstra belandde de bal op het hoofd van Robin Elderman. Zijn kopbal ging net over het doel van de Stienser doelman. Niet veel later werd de bal goed van links naar rechts verplaatst door Arjen Veenstra op Menco Oedzes. Zijn actie buitenom was prima, maar helaas zijn voorzet werd geblokt door een verdediger, want voor de goal stonden Jeffrey Visser en Jorn Udema in kansrijke positie. Stijn Veenstra had moeite met de snelle rechterspits van Stiens. Het waren pittige duels, waarbij de jonge verdediger zich met enige moeite staande kon houden. Dezelfde spits van Stiens kreeg kort voor de pauze een unieke gelegenheid zijn ploeg op voorsprong te schieten. Gelukkig voor VEV stond keeper Pim Wellinghof op de juiste plaats om de bal tot corner te verwerken. VEV zocht het spel veelal op de snelle Jeffrey Visser achter verdediging van Stiens. Deze waren goed ingesteld op het vandaag voorspelbare spel van VEV’67. In de tweede helft kwam Jacob Tjoelker de aan de neus geblesseerd geraakte Frank Schuring vervangen. Dat had tot gevolg dat de lange verdediger Elderman een plaats opschoof naar het middenveld. Het had niet het beoogde effect. VEV bleef slordig spelen, waardoor er balverlies werd geleden. Uit stilstaande situaties creëerde VEV nog wel enige mogelijkheden. Twee vrije trappen van Arjan Veenstra brachten nog het meeste gevaar voor de thuisclub. Een daarvan ging net over de kruising en de andere kon door de instormende Udema net niet worden binnen getikt. VEV had een redelijk veld overwicht, maar de onnauwkeurigheid in het spel bleef. Balverlies lag op de loer en op een aantal cruciale momenten vond dit ook plaats. Stiens kwam halverwege de tweede helft een aantal gevaarlijk door en keeper Wellinghof was attent om de kansen onschadelijk te maken. Het had wel een waarschuwing voor VEV dienen te zijn. Het ging steeds meer naar voren, waardoor er meer ruimte voor Stiens kwam te liggen in de counter. De grootste kans voor VEV was voor spits Visser, die een voorzet van Veenstra vrij voor de keeper van Stiens tegen de lat kopte. Kort hierna had VEV geluk omdat de speler van Stiens in vrijstaande positie zijn schot via een eigen speler naast het doel van Wellinghof schoot. Dit was het sein voor Stiens om nog eens aan te zetten. Een goede redding van Wellinghof voorkwam de achterstand. Vijf minuten voor tijd sloeg het noodlot dan toch toe voor VEV. De eerder gememoreerde spits van Stiens kon vrij naar binnen trekken met de bal en zijn schot was Wellinghof te machtig. Ineens realiseerde VEV zich dat er anders gespeeld moet worden. Een inzet vanaf links door Udema belandde op de bal. De aanstormende Vigan Hoxhaj kon de rebound net niet de ‘final touch’ geven om de bal over de doellijn te werken. VEV zette nog een keer aan. Een voorzet van de jonge Veenstra kwam bij de tweede paal op het hoofd van Elderman. Zijn kopbal kwam voor de voeten van Visser, die helaas voor VEV de gelijkmaker niet kon verzilveren. Het laatste wapenfeit van VEV was de diepe bal van Tjoelker in het strafschopgebied van Stiens. Elderman en de keeper van Stiens gingen het luchtduel aan. De keeper bokste de bal tegen het achterhoofd van Elderman waardoor de bal over het doel van Stiens achter viel. Doordat VEV alles op alles zette voor de gelijkmaker was het Stiens die in de blessuretijd ook nog de 0-2 aantekende.

Trainer Pitstra was duidelijk ontevreden met het getoonde spel en beleving. ‘De bezieling was er niet. We speelden slordig en er zat geen tempo in, waardoor Stiens zich steeds goed kon groeperen. Het was onvoldoende met zijn allen.’

Opstelling: Wellinghof; Wolthuis (Ausma); van der Galiën; Elderman; Veenstra S; Visser; Veenstra A; Udema; Schuring (Tjoelker); Hazenberg; Oedzes (Hoxhaj).

Bron foto: Facebookpagina VEV’67.