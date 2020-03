Videoboodschap burgemeester Ard van der Tuuk

WESTERKWARTIER– De gemeente Westerkwartier heeft vanmorgen een video online gezet waarin burgemeester Ard van der Tuuk de inwoners van de gemeente toespreekt. Hiermee steekt hij de Westerkwartierders een hart onder de riem in deze moeilijke tijd. “In een korte tijd is ons dagelijks leven op een ongelofelijke manier veranderd”, begint de burgervader. “Iedereen in onze gemeente merkt de gevolgen van het coronavirus. Of je nou ondernemer, scholier of zorgverlener bent, het raakt ons allemaal”.



In de videoboodschap laat de burgemeester weten met iedereen mee te leven die lijdt onder de coronacrisis. Speciaal noemt hij de inwoners die ziek zijn. “Ik leef enorm met hun en hun familieleden mee”. Ook geeft de burgemeester aan dat veel inwoners van het Westerkwartier zich inzetten om de verspreiding van het virus te vertragen en dat er veel initiatieven zijn om elkaar een hart onder de riem te steken. Niet alleen particulieren, maar ook organisaties, verenigingen en ondernemers. “We zetten massaal de schouders eronder en daar ben ik ontzettend trots op”, aldus de burgemeester.



De videoboodschap van Van der Tuuk is te vinden op: https://www.youtube.com/watch?v=iY4MxLTxCKs&feature=youtu.be.