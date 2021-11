Vier nieuwe bomen voor obs de Elsakker

WESTERVELDE – Normaal gesproken rukt de Ongenode Gast niet uit voor 10 uur s’ ochtends. Half negen, fris en buiten zijn niet de meest aantrekkelijke ingrediënten om lekker warm van te worden zo half november. Maar hè, klagen heeft weinig zin en er wordt al genoeg gejammerd in deze onaangename coronatijd. Laten we het omdraaien: lekker op tijd, de hele dag nog voor je, in de gezonde buitenlucht (het is nog droog ook) en bovenal is de Ongenode gast getuige een mooi moment. De Stichting Boomfeestdag heeft obs de Elsakker in Westervelde uitgeroepen tot school met de ‘groenste schoolomgeving van Drenthe’. En daar is de gemeente Noordenveld maar wat trots op. Zo trots, dat ze de school vier fruitbomen cadeau deed die woensdag de grond in gaan. Wethouder Kirsten Ipema (zelf oud-leerling van de school) plantte voor de tweede keer de eerste boom.

Als eerste loopt de Ongenode Gast Suze, Ninthe en Sofie tegen het lijf. De dames hebben ieder een dienblad met gekleurde bekertjes in de handen. Moes van kweeperen, weten de meiden. Kweeperen uit eigen schooltuin, meldt docent Halbe Hageman ter aanvulling. Aan hem de taak om de leerlingen uit de groepen 6,7 en 8 het een en ander bij te brengen. Een lesje natuur is vaste prik op de Elsakker. Regelmatig trekt hij samen met de kids de natuur in om te kijken wat er allemaal leeft en groeit. Veronique en Eveline staan ook op het schoolplein. Beide dames zitten in de Medezeggenschapsraad van de school. Directeur Jaap Starke heeft voor de gelegenheid zijn rubberen kaplaarzen aangetrokken. Starke is maar wat trots op de prijs: ‘Dit is een mooi moment om te laten zien dat we de omgeving van de school optimaal gebruiken en dat ons schoolplein zelfs steeds een stukje ‘groener’ wordt. Dit laatste met behulp van enthousiaste leerlingen, ouders en leraren. Wij zijn erg blij dat onze school in deze ‘rijke’ omgeving staat.’ De Elsakker beschikt over een schooltuin, een moestuin en een voedselbosrand waar de bessen en frambozen rijkelijk groeien. En daar blijft het niet bij: aankomend voorjaar krijgt iedere leerling een vierkante meter tuin om zelf iets te zaaien en te oogsten, laat de schooldirecteur weten.

Achter op het veld is wethouder Kirsten Ipema verwikkelt in –naar het lijkt- een gezellig onderonsje met OPO Noordenveld-directeur Han Sijbring. Het complete journaille is opgetrommeld voor het bijzondere moment in Westervelde. Tegen een uur of kwart voor negen is het tijd voor actie. De wethouder vertelt hoe trots ze is dat haar oude school de prestigieuze prijs in de wacht heeft weten te slepen. De groenste schoolomgeving van heel Drenthe nog wel. De prijs, een vierkant bordje met de eervolle vermelding, krijgt een mooie plek in de school, belooft Starke. Voor de wethouder was het de tweede keer dat ze de eerste boom plantte. Toen de school open ging was zij namelijk één van de twee leerlingen die een boom (hoe toepasselijk, een Els) mocht planten. Die is er inmiddels niet meer, vertelt ze de Ongenode Gast. Door uitbreiding van de school aan de voorkant is de boom gesneuveld. Hoe bijzonder is het dat ze hetzelfde jaren later nog eens mag doen. Met veel genoegen kijkt ze terug op haar schooltijd in Westervelde. Veel buiten zijn gebeurde toen al. Maar hoe groen je ook bent, er kan altijd iets bij, vindt Ipema die de school namens de gemeente vier bomen schenkt. De eerste die de grond ingaat is een moerbei. Justin, Quinn en Luuk kijken toe hoe de wethouder samen met een paar meiden de grond in het gat schept. Werk voor dames, vinden ze. Ondertussen delen Suze, Ninthe en Sofie de bekertjes met kweeperenmoes uit. De Ongenode Gast krijgt er ook één voorgeschoteld. Smaakt prima, een beetje als appelmoes. Als de eerste boom in de grond staat, houdt de Ongenode Gast het voor gezien. Prima voor elkaar daar op de Elsakker.