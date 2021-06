Vier nieuwe schilderijen voor Museum Havezate Mensinge

RODEN – Afgelopen woensdag nam directeur Mara Bosboom van Museum Havezate Mensinge vier nieuwe schilderijen in ontvangst. De Noordenveldse kunstschilders Roel Brink, Tjitske Bathoorn, Piet van Houten en David Hut legden de havezate vast op canvas.

Het initiatief om Mensinge te schilderen kwam van Iwe Hut, die aanvankelijk een panorama wilde maken. Dat lukte niet, maar vier kunstschilders wilden Mensinge wel schilderen in het najaar. Zij tonen allen een andere kant van de havezate. Zo biedt het schilderij van David Hut een impressionistisch doorkijkje vanaf de brug, schilderde Roel Brink de achterzijde van Mensinge, legde Piet van Houten de havezate vast vanaf de zijde van de duiventil en toont Tjitske Bathoorn Mensinge juist vanaf de kant van de boomgaard.

De kunstenaars spraken van een uitdaging. ‘Ik moest best veel ramen en bomen schilderen en ook het water van de gracht was een uitdaging,’ zei Roel Brink. Ook voor Tjitske Bathoorn was het een lastige opgave: ‘Ik ben zo’n groot formaat niet gewend en het was voor mij ook een uitdaging om een huis te schilderen.’ Piet van Houten was blij Mensinge te mogen schilderen: ‘Het is een bijzondere plek voor mij, omdat ik hier vaak mijn hond uitlaat.’ De schilderijen krijgen een mooie plek in de ontvangstruimte van het museum.