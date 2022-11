Vier onbekende manieren voor vermaak op het internet

Foto: Unsplash/Afif Ramdhasuma

https://unsplash.com/photos/CT7IWRM7G5k

Het internet is sinds de jaren 2000 tot nu uitgegroeid van een bron van informatie naar een bron van informatie en vermaak. Toch weet lang niet iedereen welke vormen van vermaak er allemaal op het web te vinden zijn. Hier sommen we vier onbekende en onverwachte manieren van vermaak of games op het internet voor je op.

Online casinospellen

We kennen allemaal wel het casino als een vorm van vermaak. Niet voor niets zijn Amerikanen gek op een bezoekje aan las Vegas als vrijgezellenfeest, denk maar aan de hilarische film ‘The Hangover’. In Nederland kun je ook verschillende casino’s bezoeken in de grotere steden. Je hoeft tegenwoordig echter niet meer de deur uit voor een bezoek aan het casino. Gebruikers van het web kunnen nu ook online geld winnen door online een casino te vinden. Hier vind je de bekende spellen als Blackjack, Poker of Baccarat al dan niet met een live verbinding naar een dealer in een studio.

Ook vind je er zogenoemde videoslots. Dat zijn vertalingen van de fruitautomaat of gokautomaat zoals je die vast wel kent uit fysieke casino’s. Videoslots zijn echter een stuk uitgebreider en hebben bijzondere thema’s zoals superhelden of de Griekse Oudheid. De rollen hebben daarom geen fruitsymbolen, maar bijvoorbeeld afbeeldingen en andere graphics die passen bij het thema.

Muziek ontdekken

Muziek ontdekken ging lange tijd door te bladeren tussen de namen in de schappen van de vinyl- of cd-winkel. Ook de radio was een bron om artiesten te vinden. Met de komst van het internet zijn er echter nieuwe plekken bijgekomen om muziek te ontdekken. De bekendste plaats is natuurlijk door een account te openen bij de Zweedse streaming-gigant Spotify. Maar ook Apple biedt zo’n dienst aan. Via dit soort diensten kun je aanbevelingen krijgen met playlists die passen bij jouw smaak of zien wat je vrienden luisteren.

Daarnaast zijn er ook andere websites om muziek binnen genres of verwante artiesten te vinden. Eentje daarvan is Last.FM. Een site waar je een account kunt aanmaken en muziek kunt tracken via Spotify of een gewone speler op je computer of telefoon om je smaak en favoriete artiesten te ontdekken en verzamelen. Een derde website waar je muziek kunt vinden is Rate Your Music. Hier geven fans albums een stem en kun je aan de hand van genres ontdekken wat in een bepaald jaar of binnen een bepaald genre de beste albums zijn volgens muziekliefhebbers. Natuurlijk kun jij ook volop meedoen met deze apps en sites door zelf speellijsten te maken of muziek te raten.

Zelf te gekke memes maken

Het internet is een plaats om te lachen om memes en grappige filpmjes. Memes zijn plaatjes met bijvoorbeeld stills uit cartoons, tv-programma’s, films of stockfoto’s. Onder de memes zijn tekstjes afgebeeld die iets herkenbaars of hilarisch verbeelden. Memes zijn al enkele jaren populair en een typische manier voor internetgebruikers om humor te delen op het web. Je kunt memes ook zelf maken en lol hebben met je vrienden. Je kunt meme generators op het web zoeken en je eigen tekstjes invoeren. Zo kun je bijvoorbeeld enorme lol hebben in een groepsapp met collega’s of vrienden.

Gelijkgestemden vinden op Reddit

Een bijzondere plaats voor specifiek internetvermaak is de website Reddit. Reddit is een sociale mediasite die al een tijdje bestaat en vooral bekendheid kreeg bij het grote publiek toen het in het nieuws kwam vanwege de run op aandelen van de gamewinkel GameStop. Gebruikers op Reddit waren namelijk begonnen met het prijzen van deze aandelen op de website. Reddit is echter geen financiële website, het is een website waar je ontelbare onderwerpen kunt vinden over van alles en nog wat. Je kunt tegenwoordig zelfs op reacties zoeken en zo belanden in bepaalde threads over een heel specifiek onderwerp dat jou aanspreekt en zo gelijkgestemden vinden over dit onderwerp.

De toekomst van entertainment op het web

Entertainment op het web staat natuurlijk niet stil. De laatste jaren is er veel aandacht gekomen voor het streamen van films en series en deze platforms kunnen we al niet meer wegdenken uit het tv-aanbod. Ook games gaan nu spellen aanbieden via streamingplatforms. Dat noemen we gamen in de cloud. Netflix heeft al aangegeven ook op deze trein te willen springen. Intussen timmeren websites en Meta, het bedrijf achter Facebook, hard aan de weg om aan de hand van Virtual Reality, een soort virtuele wereld van het internet op te zetten waarin je als zijnde in een 3D-ruimte het internet kunt ontdekken. Dit zal de Metaverse moeten worden. Deze ontwikkelingen staan echter nog steeds in de kinderschoenen. Vooralsnog zijn vormen van internetvermaak dus nog steeds 2D. En deze vormen van vermaak zullen zelfs met de Metaverse niet zomaar verdwijnen. Net zoals simpele games op onze telefoon niet zomaar zijn verdwenen sinds de populariteit van Snake.