‘Vierenhalf jaar keihard werken is beloond’

MFC Zevenhuizen vrijdag 13 augustus officieel geopend

ZEVENHUIZEN- In Zevenhuizen gebeurt het. Daar fiksen ze het gewoon. Na vierenhalf jaar snoeihard werken en buffelen tot in de late uurtjes door vele Zeum’huusters staat hij er: het sportwalhalla voor Zevenhuizen én omgeving. Bijna vijfentwintighonderd vierkante meter beslaat het MFC waar alle (sport)verenigingen in het dorp straks gebruik van gaan maken. Maar ook is het complex er voor verenigingen in omliggende dorpen die zelf niet (meer) over trainingsruimte beschikken. En het MFC heeft een dorpshuisfunctie en fungeert als thuishonk voor menig clubje in het dorp. En dan hebben we het nog niet over het sportcafé met fenomenaal uitzicht over de sportvelden, de ijsbaan en het toekomstige evenemententerrein. Op vrijdag 13 augustus wordt het MFC officieel geopend en dan wordt ook de naam onthuld. MFC-voorzitter Richard Kobes is trots. ‘Dit kan alleen in Zevenhuizen.’

Eindelijk is het dan zover. Het zo vurig gewenste MFC staat er, midden in het dorpshart nog wel. En wat heeft het wat voeten in aarde gehad. Lang was het onzeker of het geld op tafel zou komen. De gemeente Westerkwartier zegde tweeënhalf miljoen toe, anderhalf miljoen moest de stichting zelf zien op te hoesten. Dat is nagenoeg gelukt. ‘We hebben alles uit de kast getrokken, onder andere een lotenverkoop om aan geld te komen. We zijn er nog niet helemaal, maar het moet goed komen. Geld voor extra franjes is er niet. Het is een degelijk gebouw zonder gouden randjes. En volledig zelfvoorzienend. We draaien hier op een warmtepomp’, zegt Kobes die weet dat de wens voor een nieuw sportcomplex er al heel lang lag in het dorp. ‘Al wel zo’n dertig jaar. Steeds opnieuw werd het afgeketst op de financiën. We dachten: we gaan het nog één keer proberen. De gemeente Westerkwartier heeft ons goed geholpen. We zijn bij iedere raadsvergadering geweest, hadden onderhand ons eigen naambordje aan de raadstafel. Er ontstond een klik en dan krijg je ook het vertrouwen.’

De voetbalclub heeft haar onderkomen in het nieuwe MFC, net als de korfbalvereniging, de tennisclub, de muziekvereniging en de gymvereniging. ‘Iedere vereniging heeft hier zijn eigen ruimte voor materiaalopslag. De korfbalclub en de voetbalclub hebben hun eigen bestuurskamers en kleedkamers. De bestuurskamers worden overdag verhuurd, onder andere aan een fysiotherapeut maar ook voor andere zorgverleners zijn er mogelijkheden. Ze kunnen ook gebruikmaken van de fitnessruimte ernaast. Apparatuur staat er nog niet in, dat wordt het volgende spaardoel’, lacht Kobes. De immense sporthal is nagenoeg al volgeboekt. ‘Ook verenigingen van buitenaf huren de sporthal. Nu de Rodenburghal alleen verder gaat met fitness, hebben de zaalsportverenigingen die daar trainden geen plek meer. Die komen nu hier naar toe. Maar ook voetbalclubs uit Roden en Nieuw-Roden huren ruimte. De dorpshuisfunctie van het gebouw is prettig. De toneelvereniging en de kaartclub hebben hier ook onderdak.’

Sportcafé

Het neusje van de zalm is wel het sportcafé met uitzicht op de sportvelden. Een plek waarvan nu al zeker is dat er menig feestje gevierd gaat worden. Ook in intiemer gezelschap zijn feestjes dankzij drie geluidsdichte scheidingswanden mogelijk. ‘Iedere ruimte kunnen we apart afsluiten. Multifunctionele zalen die we kunnen verhuren voor van alles en nog wat.’ De enorme bar in het café is gebouwd door twee gepensioneerde vrijwilligers. ‘Die zijn hier bijna iedere dag. Ze nemen koffie en broodjes mee. Geweldig om te zien. Er zitten twee biertanks in van totaal duizend liter. Wij zijn wel klaar voor een feestje’, lacht de voorzitter die meldt dat de ijsbaan in het midden geasfalteerd gaat worden. ‘Zo hoeven we het alleen maar onder te laten lopen en kunnen we het zomers gebruiken als evenemententerrein. We kunnen er zo een tent opzetten. Ik zeg wel eens: laat de Stones maar komen!’

Klussen in het MFC

Veel van het werk wordt gedaan door vrijwilligers uit het dorp. Zaterdag is zo’n dag dat er heel wat Zeum’huusters aan de klus zijn in het MFC. ‘Alle tegelwerk hebben we met eigen mensen gedaan, met ondernemers uit het dorp en inwoners. Ruim 1150 vierkante meter. En dat geldt ook voor de aanleg van de riolering buitenom, het terras en het sanitair. Iedere zaterdag zijn we met een clubje van een man of vijfentwintig aan het werk. Die saamhorigheid kenmerkt Zeum’huusters. Groepjes vrouwen uit het dorp komen hier spontaan schoonmaken. Eerst waren we wat bang voor overlast voor oudere buurtbewoners. Maar die zijn juist blij met wat reuring. Ze komen een pan soep brengen. Of een zelfgebakken cake. Die steun uit het dorp geeft je de wilskracht om door te gaan. Zeker in het begin waren er mensen sceptisch: dit lukt nooit. Toen ze eenmaal zagen dat het tóch ging lukken, ontstond er een flow. Menig dorp of stad heeft dit niet. We doen het hier met elkaar. Als stichting dragen we dit, zijn eigenaar. Vierenhalf jaar keihard werken is beloond. En als het dan zover is, ja, dat is echt kicken’, zegt Kobes die ongelofelijk trots is op het bestuur. ‘Zonder hen was dit niet gelukt. Ik ben zo trots Harmannus Harkema, Jelle Lammers, Henk Koenes en Jan Nieboer. Hij heeft inmiddels het stokje al overgedragen aan Rudie kiesbrink en er staan alweer 2 nieuwe bestuursleden te trappelen om toe te treden.’

Vrijdag 13 augustus wordt het MFC om 15:00 uur officieel geopend in het bijzijn van wethouders Hielke Westra en Geertje Dijkstra-Jacobi, ook dorpswethouder van Zevenhuizen. Ook zal vrijdag de naam van het complex worden onthuld. ‘Neem maar oordoppen mee, dit gaat echt een feestje worden, belooft de voorzitter. Loten zijn overigens nog steeds te koop. De hoofdprijs is een hybride auto. Op 28 augustus wordt de uitslag van de verloting bekendgemaakt.

De organisatie heeft inmiddels afgezien van een groot feest in verband met de aangescherpte coronamaatregelen. Het MFC wordt om 15:00 wél officieel geopend.