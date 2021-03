Vijf jaar cel en voorwaardelijke tbs voor Groninger om doodtrappen vriend

NIETAP – De 48-jarige Dylan H. uit Groningen moet vijf jaar de cel in voor het doodstrappen van zijn kameraad Klaas Sanneman uit Nietap. Dat heeft de rechtbank in Assen vrijdag bepaald. Daarnaast is H. veroordeeld tot tbs met voorwaarden, dit is een lichtere variant op tbs met dwangverpleging.

Sanneman overleed vorig jaar op 14 april, nadat hij vijf dagen in coma had gelegen. Het 62-jarige slachtoffer werd door de politie kreunend en onder het bloed aangetroffen in zijn woning in de ochtend van 9 april. Dit gebeurde doordat de verdachte diezelfde ochtend 112 had gebeld dat er een zwaargewonde man in een woning in Nietap lag.

De avond ervoor was de man uit Groningen samen met een buurman uit Nietap bij Sanneman thuis geweest. De verdachte kende Sanneman goed en logeerde geregeld bij hem. Ook de buurman kwam geregeld over de vloer om een oogje in het zijl te houden, omdat Sanneman drugsverslaafd was en in slechte gezondheid verkeerde.

De mannen kregen ruzie om een joint en het liep uit in een vechtpartij. Hierbij werd Sanneman dusdanig toegetakeld dat hij vijf dagen later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis overleed.

Bij de arrestatie van de twee verdachten verklaarde de 39-jarige buurman dat Dylan H. de meest agressieve was van de twee. Deze verklaring kwam volgens de rechters overeen met de bloedsporen op de grond in de woning van het slachtoffer. De rechters konden zelf geen vragen meer stellen aan de buurman, omdat hij na vier maanden voorarrest zelfmoord pleegde in de gevangenis.

Dylan H. verklaarde een paar week geleden dat de verklaring van de buurman complete onzin is, maar dat geloven de rechters niet. De rechtbank vindt dat H. schuldig is aan doodslag en ze nemen het hem vooral erg kwalijk dat hij het slachtoffer na het incident aan zijn lot heeft overgelaten en pas uren later anoniem belde naar 112.

Het Openbaar Ministerie heeft tbs met dwangverpleging geƫist, maar dat vindt de rechtbank een te zware straf. Doordat H. al vanaf zijn zeventiende drank- en drugsverslaafd is en ook te kampen heeft met een psychische stoornis, heeft de man zijn agressie niet onder controle gehad. Dit concludeerde een psychiater die hem onderzocht. De man is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.

De Groninger wordt onder strenge voorwaarden opgenomen en behandeld in een kliniek. Als hij zich niet aan de voorwaarden houdt, kan hij alsnog tbs met dwangverpleging krijgen.