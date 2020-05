Vijf toppers gedecoreerd tijdens jaarlijkse Lintjesregen

Ook op afstand worden er gewoon lintjes uitgedeeld

NOORDENVELD – Anne Doornbos, Elly Keers-Wieringa, Hennie Lutjes-Giezen, Jannie Wekema-Britstra en Helen de Koning: vier Noordenvelders en één Westerkwartierder met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Afgelopen vrijdag vond de traditionele Lintjesregen plaats en werden zij gedecoreerd. Dat gebeurde op een geheel andere manier dan te doen gebruikelijk. Burgemeesters Klaas Smid en Ard van der Tuuk stelden de vijf gedecoreerden telefonisch op de hoogte, waarna De Krant hen een boeketje bloemen kwam brengen. Dit alles uiteraard op gepaste afstand.

Hennie Lutjes-Giezen (73) uit Langelo is door het dolle. ‘Ik zei altijd voor de grap: “Potverdorie, heb ik weer geen lintje” en nu is het dan zover! Fantastisch! Je moet het zien als een stuk waardering. Ik vind het heel bijzonder, echt heel mooi. Zelfs toen ik burgemeester Smid aan de telefoon had, wist ik nog niet waarom hij belden. Heel bijzonder.’

Lutjes was van 1999 tot 2006 secretaris van de nieuwe plaatselijke politieke partij Onafhankelijke Democraten Noordenveld (ODN). Mevrouw Lutjes-Giezen was twee bestuursperiodes lid van het bestuur van de dorpsvereniging Langelo. Van 1995 tot 2001 en van 2009 tot 2015. In de laatste periode was zij voorzitter en in die rol actief betrokken bij de verbouw van de oude basisschool tot dorpshuis. Vanaf 2010 is ze daarnaast vrijwilliger bij de Historische Vereniging Roon en vanaf 2012 bij het Scheepstra Kabinet. In 2015 werd ze voorzitter van het Contactpunt Mantelzorg Noordenveld. Van het overkoepelende Drents Platform Mantelzorg is ze bestuurssecretaris. En vanaf 2000 is ze actief lid bij De Paiser Hopsingers.

Elly Keers-Wieringa (78) staat eveneens perplex. ‘Ik werd om tien over tien gebeld door de burgemeester, met de opmerking dat hij mij wou feliciteren. “O!”, zei ik. Ik wist nog steeds niet waar het over ging. Mijn man heeft me blijkbaar voorgedragen.’ Elly Keers-Wieringa is van 1979 tot en met 1991 regiocontactpersoon geweest voor de 3 noordelijke provincies van de Dwarsleasie Organisatie Nederland. Van 1983 tot 2000 was mevrouw Keers-Wieringa vrijwilliger bij de Prins Willem Alexander (PWA) Hoeve in Roden. De PWA Hoeve was een groepsaccommodatie voor mensen met een beperking. Vanaf 1993 tot heden: Bij de invoering van de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG is op initiatief van mevrouw Keers-Wieringa het gehandicaptenplatform Roden opgericht. Het platform kreeg een plaats aan tafel bij de gemeente en kon invloed uitoefenen op het gemeentelijke WVG beleid. Sinds 1983 is ze als vrijwilliger actief voor de protestantse gemeenschap in Roden.

Jannie Wekema-Britstra (76) uit Peize zag het ook niet aankomen. ‘Hartstikke mooi’, klinkt het monter. Jannie is al 35 jaar lang een actieve vrijwilliger in verzorgingstehuis ‘De Hoprank’ in Peize. Door haar jarenlang ervaring wordt zij ingezet voor een breed scala aan activiteiten/werkzaamheden zoals: gastvrouw in het restaurant, koffierondes in de weekeinden, kaarten op maandagavonden, bingo, filmavonden, muziek- en concertactiviteiten, bezoeken aan het ziekenhuis, begeleiding bij uitjes, medewerking aan de ‘Hoprankmarkt’, medewerking op Koningsdag en andere activiteiten.

Anne Doornbos (71) zag het eveneens niet aankomen. ‘Het is wat’, zucht hij. ‘Het was mij niet ontgaan dat vandaag de Lintjesregen zou plaatsvinden, maar ik had het pas door toen mijn dochter hier de oprit op kwam marcheren. En toen Smid belde natuurlijk.’ Doornbos is al lang actief voor de Partij voor de Arbeid en was gemeentesecretaris en later nog raadslid voor de gemeente Noordenveld. Van 2006 tot en met 2010 was hij actief als bestuurslid en vrijwilliger van de Stichting Drentse muziek Maatschappij. Vanaf 2005 tot heden is hij vrijwilliger bij het ‘Nei Drèents Geneutschap’. Vanaf 2005 is Doornbos al verbonden met ‘Taol an Taofel’, bijeenkomsten van schrijvers, dichters en muzikanten in een gezellig café. Van 2007 tot en met januari 2019 is Anne Doornbos voorzitter geweest van het ‘Huus van de Taol’, de streektaal-organisatie van Drenthe. De organisatie bevordert en stimuleert het gebruik van de streektaal in Drenthe. Doornbos zette zich de afgelopen jaren op een breed front in voor de Drentse taol, onder ander als schrijver, presentator en initiator en als bestuurslid. Doornbos is ook in Een al jaren actief als vrijwilliger in diverse functies en als een van de motoren achter het dorpshuis De Schans in Een en is eindredacteur van de ‘Eenige Courant’, de dorpskrant voor Een en Een-West.

Ook mevrouw H.J. (Helen) de Koning (54) uit Niebert werd afgelopen vrijdag verrast met een telefoontje van de burgemeester. Ard van der Tuuk liet haar weten dat ze is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De Koning werd koninklijk onderscheden vanwege haar jarenlange verdiensten voor de samenleving. Zo is de inwoner van Niebert sinds 1988 vrijwilliger bij de Stichting Indoor Tolbert als instructeur, gastvrouw en lid van de jury bij de gelijknamige hippische concours. Sinds 2019 is zij tevens blokhoofd van de gastvrouwen. Ook is De Koning sinds 1991 als vrijwilliger actief bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS), regio Groningen (30 verenigingen, 2400 leden). Sinds 2009 is zij bestuurslid en sinds 2010 zelfs vicevoorzitter van deze sportfederatie. Mevrouw De Koning begon in 1991 als assistent-instructeur niveau 3. Sinds 1995 is zij jurylid bij dressuurwedstrijden en vanaf 2005 jurylid voor de categorie Z. Sinds 2015 is zij ook jurylid voor het onderdeel teamdressuur en nauw betrokken bij het Regionaal Opleidingspunt (ROP) ten behoeve van de bijscholing van juryleden. Als bestuurslid is zij verantwoordelijk voor de portefeuilles pr en opleiding. De Koning denkt mee over nieuwe ontwikkelingen in de hippische sport en vertegenwoordigt de regio bij het hoofdbestuur te Ermelo. Daarnaast levert zij een grote bijdrage aan de organisatie van de regionale Indoor- en Outdoorkampioenschappen onder andere bij de verhuizing van de outdoorwedstrijd naar het Stadspark te Groningen. Naast haar werkzaamheden bij de KNHS is De Koning sinds 1992 vrijwilliger bij de Stichting Wedstrijdsport Nienoord. Deze stichting organiseert jaarlijks zes hippische wedstrijden in de regio Westerkwartier. Mevrouw De Koning is nu nog steeds actief als instructeur, gastvrouw en lid van de jury bij de wedstrijden. Ook ondersteunt zij het secretariaat bij dressuurwedstrijden. Sinds 2016 is de inwoner van Niebert eveneens actief als vrijwilliger bij de zorgorganisatie Boarnsterhim State. De Koning verzorgde haar moeder tot haar overlijden in 2016 in Boarnsterhim State. Sindsdien is zij actief als vrijwilliger ten behoeve van medebewoners en ondersteunt zij activiteiten. Verder is De Koning mantelzorger van haar ouders. Tot slot werd De Koning in 2015, 2016 en 2017 samen met haar team Nederland Kampioen op het hippisch onderdeel Kür op muziek M/Z pony’s.





‘Eén van de hoogtepunten van het jaar’

Voor burgemeester Klaas Smid was het een bijzondere Lintjesregen. Waar hij de gedecoreerden meestal in eigen persoon de lintjes komt opspelden, was dat nou niet het geval. ‘Enorm spijtig’, aldus Smid. ‘De Koninklijke Onderscheidingen vind ik één van de hoogtepunten van het jaar. Het is hartstikke leuk om te doen. Zeker als men met vrienden en familie bijeen is. Dat maakt het heel speciaal.’ De bedoeling is om de gedecoreerden op een later moment nog persoonlijk te feliciteren en te bedanken voor hun jarenlange inzet als vrijwilliger.