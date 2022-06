Vijftien kunstenaars uit het Westerkwartier gaan exposeren in Leek

Afineke de Vries en Hilde van Eijk zijn twee van de deelnemers

LEEK – Op donderdag 3 juni opende wethouder Hielke Westra de expositie, welke nog tot en met 12 juni te bezoeken is in de Roomsterborgh aan de Roomsterweg 5-1 in Leek. Aan de expositie onder het thema ‘Zichtlijnen’ werken 15 kunstenaars uit de gemeente Westerkwartier mee. De disciplines van de kunstenaars zijn daarbij verschillend. Zo wordt er kunst vertoond op het gebied van keramiek, textiel, woordkunst, schilderen en fotografie. De deelnemende kunstenaars zijn allen aangesloten bij de Kunstenaarskring Zichtlijn, die in maart werd opgericht. Het is de eerste keer dat de Kunstenaarskring een expositie houdt.

Afineke de Vries is één van de deelnemende kunstenaars. Zij vervaardigt voorwerpen van keramiek. Dat begon ruim 25 jaar geleden als een hobby en groeide in de loop der jaren uit tot een meer serieuze tijdsbesteding. “Als kind was ik altijd al creatief bezig en maakte ik van alles en nog wat.”, vertelt Afineke. Vooral het werken met klei sprak me aan. Ik hou ervan om met mijn handen te werken en klei kun je kneden en vormgeven naar eigen inzicht. Ik maak daarbij geen voorwerpen op functie, maar ben meer gericht op hoe het eruit komt te zien. Ik laat het als het ware gewoon ontstaan. Mijn inspiratie haal ik daarbij vooral uit de natuur, waarbij je bijvoorbeeld moet denken aan bomen, takken en bladeren. Ik breng afbeeldingen daarvan vaak aan op de voorwerpen welke ik maak.” Afineke raakte in Niekerk, waar ze twee jaar geleden kwam wonen, betrokken bij de oprichting van de kunstenaarskring. “Het is een hele leuke en veelzijdige groep mensen geworden en in korte tijd is het gelukt om deze expositie te organiseren. We leren van elkaar en inspireren elkaar. De expositie in de Roomsterborgh is een mooie gelegenheid om de inwoners van onze gemeente kennis te laten maken met ons werk”.

Hilde van Eijk is ook één van de deelnemende kunstenaars. Bij haar woning aan de Kolonieweg in Opende heeft ze een eigen atelier. Ze is een beeldend kunstenaar, in wiens werk de innerlijke en uiterlijke werelden elkaar ontmoeten. Haar schilderijen roepen daarbij veelal een dromerige en mystieke sfeer op. Dat is ook precies wat Hilde nastreeft. “Mijn werk is het meest verwant aan het symbolisch- of fantastisch realisme en daarnaast eigenzinnig en authentiek. Ik maak graag gebruik van oerbeelden uit diverse culturen voor een hoogstpersoonlijke beeldtaal, waarin eenieder echter zijn eigen verhaal zal kunnen vinden. Ik speel vaak met de begrippen licht en donker, vrijheidsdrang, innerlijke en uiterlijke werelden en transformaties binnen jezelf. Ik maak daarbij soms gebruik van luikjes die open en dicht kunnen, waardoor het schilderij op een verassende manier verandert en zo een tweede werkelijkheid weergeeft. Ik schrijf ook gedichten bij de schilderijen”.

Vanwege persoonlijke omstandigheden is Hilde ongeveer drie jaar uit de roulatie geweest. Haar recente aansluiting bij de Kunstenaarskring Zichtlijn komt dan ook op een geschikt moment. Hilde wil haar werken weer meer toegankelijk maken. Ze heeft nooit druk ervaren om schilderijen te verkopen en wilde alle tijd nemen om ze te maken. Voor de komende expositie in Leek heeft Hilde gekozen voor schilderijen met de door haar gegeven titels: Macro-kosmos Microkosmos; Een ander perspectief; Loutering en Kasteelvrouwe. Ze schildert veelal met olieverf op panelen of linnen en haar werken zijn tamelijk uniek te noemen. Ieder schilderij heeft iets persoonlijks en kent een verhaal of betekenis. Hilde laat het graag zien, wil het graag delen en staat open voor verkoop. De expositie is daar een mooie gelegenheid voor en daarbij kan men dus ook kennismaken met het werk van 14 andere kunstenaars uit de regio.